Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
Неприятная история.
Райан Гиггз снова вляпался в неприятную историю.
Легендарный футболист был образцом для подражания на поле и далеко не примером за его пределами.
Известные истории про сексуальные похождения экс-футболиста с разными женщинами (включая жену родного брата) давно облетели интернет.
В 2017-м году Райан развелся со своей женой Стейси, а спустя восемь месяцев объявил об отношениях с 28-летней Кейт Гревилл.
И вот новый казус.
Полиция Большого Манчестера получила вызов от женщины, которая заявила о нападении.
Как оказалось, женщиной была Кейт, а нападавшим – Райан.
The Sun сообщает, что у потерпевшей были обнаружены легкие повреждения, но в лечении она не нуждалась.
Бывший футболист был арестован, но позже вышел на свободу под залог.
В данный момент Гиггз является главным тренером сборной Уэльса.
Местная Федерация уже выступила с заявлением о том, что они в курсе случившегося, но пока никак комментировать ситуацию не собираются.
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