Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку

Райан Гиггз снова вляпался в неприятную историю.

Легендарный футболист был образцом для подражания на поле и далеко не примером за его пределами.

Известные истории про сексуальные похождения экс-футболиста с разными женщинами (включая жену родного брата) давно облетели интернет.

В 2017-м году Райан развелся со своей женой Стейси, а спустя восемь месяцев объявил об отношениях с 28-летней Кейт Гревилл.

И вот новый казус.

Полиция Большого Манчестера получила вызов от женщины, которая заявила о нападении.

Как оказалось, женщиной была Кейт, а нападавшим – Райан.

The Sun сообщает, что у потерпевшей были обнаружены легкие повреждения, но в лечении она не нуждалась.

Бывший футболист был арестован, но позже вышел на свободу под залог.

В данный момент Гиггз является главным тренером сборной Уэльса.

Местная Федерация уже выступила с заявлением о том, что они в курсе случившегося, но пока никак комментировать ситуацию не собираются.