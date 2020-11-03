  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку

Новости
(2 голосов)

Неприятная история.

Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
UA-Футбол
Новина українською

Райан Гиггз снова вляпался в неприятную историю.

Легендарный футболист был образцом для подражания на поле и далеко не примером за его пределами.

Известные истории про сексуальные похождения экс-футболиста с разными женщинами (включая жену родного брата) давно облетели интернет.

Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку - изображение 1

В 2017-м году Райан развелся со своей женой Стейси, а спустя восемь месяцев объявил об отношениях с 28-летней Кейт Гревилл.

И вот новый казус.

Полиция Большого Манчестера получила вызов от женщины, которая заявила о нападении.

Как оказалось, женщиной была Кейт, а нападавшим – Райан.

Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку - изображение 2

The Sun сообщает, что у потерпевшей были обнаружены легкие повреждения, но в лечении она не нуждалась.

Бывший футболист был арестован, но позже вышел на свободу под залог.

В данный момент Гиггз является главным тренером сборной Уэльса.

Местная Федерация уже выступила с заявлением о том, что они в курсе случившегося, но пока никак комментировать ситуацию не собираются.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Райан Гиггз Манчестер Юнайтед Национальная сборная Уэльса вТренде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
03.11.2020 в 11:04
Пусть в семейных делах ОН сам разберётся,правильно?!Не лезьте под одеяло!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...