НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО

После унизительного поражения от гладбахской "Боруссии" досталось не только игрокам "Шахтера", но и их вторым половинкам.

Девушка Валерия Бондаря Даша Савина тоже получила порцию критики в свой адрес.

Но покорно принимать негатив эффектная блондинка не собирается.

Далее авторская подача:

Меня трудно уже чем-либо удивить, тем более негативом в мой адрес. Но вчера впервые я закрыла комментарии, так как уже просто невыносимо читать весь этот бред, который пишут дегенераты(тут и мужики, и бабы) практически каждый день мне. Даже моя стальная выдержка и иммунитет на все эти гадости даёт сбой. Хотя я понимаю, что без ИДИОТОВ было бы не так весело жить.

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Если бы я могла сейчас выражаться немного иначе, то я думаю, что меня сразу все поняли, но опускаться до уровня этих всех диванных комментаторов и клоунов, увы, не могу. Хотя иногда так и хочется простым русским языком объяснить.

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Вчера на моей странице, в футбольных пабликах собралось целое кодло змей, состоящее из НЕДОмужиков и обиженных жизнью тёлок(иначе я не могу их назвать), которым не дают покоя моя личная жизнь, моя работа, да, и в целом Я.

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Объясните мне, где взаимосвязь между личной жизнью, карьерой, спортом? Её нет. Вообще. Запомните такое хорошее выражение: "Мухи отдельно, котлеты отдельно".

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НЕДОмужикам сложно смириться с тем, что многие другие мужчины являются и поддержкой, и опорой, могут радовать любимых, могут делать сказку для своей семьи. Они умеют зарабатывать деньги. А зарабатывают они их своим трудом, а не постоянной позой 24/7 с пивасом и чипсами перед экраном телевизора, и нытьём, как же трудно работать и жить. Та и вообще зачем дарить цветы девушке, денег столько тратить. #божеупаси .... Ну, а у телок со всех дыр, с которых только может, выливается желчь. Как же это так, что у неё есть, а у меня нет? Почему к ней так относятся, а ко мне иначе? А потом идёт просто завистливый подсчёт всех цветов, сумок, украшений, шуб и тд. Что вообще происходит, друзья? У меня волосы дыбом становятся. Вот серьезно!)

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Сейчас я просто хочу сказать, как многие блогеры "ТА ЗА ШОООООО?". Но мне истерически смешно.

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Жизнь бумеранг. Рано или поздно все, что вы пишите мне про мою личную жизнь, про мою семью, про меня, вернётся вам. Вдвойне больше. Уж поверьте. Я никому не желаю зла, но такова реальность.

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Я приняла решение, что с этого дня большинство этих гнустных ублюдков будут заблокированы. Меня уже от вас. Направьте свою энергию в нужное русло, Смешарики.