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НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО

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(2 голосов)

Блондинка наносит ответный удар.

НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

После унизительного поражения от гладбахской "Боруссии" досталось не только игрокам "Шахтера", но и их вторым половинкам.

Девушка Валерия Бондаря Даша Савина тоже получила порцию критики в свой адрес.

Но покорно принимать негатив эффектная блондинка не собирается.

Далее авторская подача:

Меня трудно уже чем-либо удивить, тем более негативом в мой адрес. Но вчера впервые я закрыла комментарии, так как уже просто невыносимо читать весь этот бред, который пишут дегенераты(тут и мужики, и бабы) практически каждый день мне. Даже моя стальная выдержка и иммунитет на все эти гадости даёт сбой. Хотя я понимаю, что без ИДИОТОВ было бы не так весело жить.

Если бы я могла сейчас выражаться немного иначе, то я думаю, что меня сразу все поняли, но опускаться до уровня этих всех диванных комментаторов и клоунов, увы, не могу. Хотя иногда так и хочется простым русским языком объяснить.

Вчера на моей странице, в футбольных пабликах собралось целое кодло змей, состоящее из НЕДОмужиков и обиженных жизнью тёлок(иначе я не могу их назвать), которым не дают покоя моя личная жизнь, моя работа, да, и в целом Я.

Объясните мне, где взаимосвязь между личной жизнью, карьерой, спортом? Её нет. Вообще. Запомните такое хорошее выражение: "Мухи отдельно, котлеты отдельно".

НЕДОмужикам сложно смириться с тем, что многие другие мужчины являются и поддержкой, и опорой, могут радовать любимых, могут делать сказку для своей семьи. Они умеют зарабатывать деньги. А зарабатывают они их своим трудом, а не постоянной позой 24/7 с пивасом и чипсами перед экраном телевизора, и нытьём, как же трудно работать и жить. Та и вообще зачем дарить цветы девушке, денег столько тратить. #божеупаси .... Ну, а у телок со всех дыр, с которых только может, выливается желчь. Как же это так, что у неё есть, а у меня нет? Почему к ней так относятся, а ко мне иначе? А потом идёт просто завистливый подсчёт всех цветов, сумок, украшений, шуб и тд. Что вообще происходит, друзья? У меня волосы дыбом становятся. Вот серьезно!)

Сейчас я просто хочу сказать, как многие блогеры "ТА ЗА ШОООООО?". Но мне истерически смешно.

Жизнь бумеранг. Рано или поздно все, что вы пишите мне про мою личную жизнь, про мою семью, про меня, вернётся вам. Вдвойне больше. Уж поверьте. Я никому не желаю зла, но такова реальность.

Я приняла решение, что с этого дня большинство этих гнустных ублюдков будут заблокированы. Меня уже от вас. Направьте свою энергию в нужное русло, Смешарики.

Меня трудно уже чем-либо удивить, тем более негативом в мой адрес. Но вчера впервые я закрыла комментарии, так как уже просто невыносимо читать весь этот бред, который пишут дегенераты(тут и мужики, и бабы) практически каждый день мне. Даже моя стальная выдержка и иммунитет на все эти гадости даёт сбой. Хотя я понимаю, что без ИДИОТОВ было бы не так весело жить ⠀ Если бы я могла сейчас выражаться немного иначе, то я думаю, что меня сразу все поняли, но опускаться до уровня этих всех диванных комментаторов и клоунов, увы, не могу. Хотя иногда так и хочется простым русским языком объяснить ⠀ Вчера на моей странице, в футбольных пабликах собралось целое кодло змей, состоящее из НЕДОмужиков и обиженных жизнью тёлок(иначе я не могу их назвать), которым не дают покоя моя личная жизнь, моя работа, да, и в целом Я. ⠀ Объясните мне, где взаимосвязь между личной жизнью, карьерой, спортом? Её нет. Вообще. Запомните такое хорошее выражение: «Мухи отдельно, котлеты отдельно». ⠀ НЕДОмужикам сложно смириться с тем, что многие другие мужчины являются и поддержкой, и опорой, могут радовать любимых, могут делать сказку для своей семьи. Они умеют зарабатывать деньги. А зарабатывают они их своим трудом, а не постоянной позой 24/7 с пивасом и чипсами перед экраном телевизора, и нытьём, как же трудно работать и жить. Та и вообще зачем дарить цветы девушке, денег столько тратить. #божеупаси .... Ну, а у телок со всех дыр, с которых только может, выливается желчь. Как же это так, что у неё есть, а у меня нет? Почему к ней так относятся, а ко мне иначе? А потом идёт просто завистливый подсчёт всех цветов, сумок, украшений, шуб и тдЧто вообще происходит, друзья? У меня волосы дыбом становятсяВот серьезно!) ⠀ Сейчас я просто хочу сказать, как многие блогеры «ТА ЗА ШОООООО?». Но мне истерически смешно ⠀ Жизнь бумеранг. Рано или поздно все, что вы пишите мне про мою личную жизнь, про мою семью, про меня, вернётся вам. Вдвойне больше. Уж поверьте. Я никому не желаю зла, но такова реальность) ⠀ Я приняла решение, что с этого дня большинство этих гнустных ублюдков будут заблокированы. Меня уже от вас Направьте свою энергию в нужное русло, Смешарики)

Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь вТренде
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Комментарии (9)
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mizu (Южноукраїнськ)
04.11.2020 в 19:16
Сестра Седан і Морозюк.
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0
0
football_soccer (Украина)
04.11.2020 в 19:15
я конечно хз , может я не разбираюсь, но будь у меня столько легких денег, сколько прилетает футболистам, я бы на подруг такого типажа даже не смотрел. И уж тем более, если эту подругу до тебя уже гонял другой футболист ;))
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0
0
LAZ E183 (Рига)
04.11.2020 в 19:07
Навіть не знаю, хто це, і кому потрібно її обговорювати.
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+1
0
krakow (Херсон)
04.11.2020 в 19:01
"Кукла Маша, кукла Даша...".
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+1
0
avatar
beatles (Крижопіль)
04.11.2020 в 19:01
обезличенность в интернете обесценивает слова, делает людей более агрессивными и несдержанными, а недалекими делает обилие всего в достаточно простой доступности! Люди перестали быть людьми - стали витринами, досками объявлений, манекенами, потребителями... девочке можно было ничего не писать, а просто закрыть комменатрии, но иначе было, бы не интересно! всем писакам -надо было хоть как-нибудь нагадить, но желательно поменьше телодвижений... как говорится: "...и встретились два одиночества..."
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0
0
ФутбольнийГеній (Рівне)
04.11.2020 в 18:57
Ця тупа курка думає що на ній світ зійшовся кого вона взагалі цікавить
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+2
-1
LAZ E183 (Рига)
04.11.2020 в 19:09
Без поняття. Я вперше чую, що ця людина існує. А футболістам радив би обирати собі в пару жінок трохи постарше і порозумніше. Молодь так деградує, що від газової плити, як дідько від ладану шарахається. Ліпше та, якій 35, і голодним не будеш, ніж та, якій 25, і яка взагалі нічого по хаті робити не вміє. Життєвий досвід.
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+1
0
ober (одесса)
04.11.2020 в 18:55
да просто перестаньте её замечать,обсуждать и....просто забудте!..... и всё.... КТО она?...
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+2
-1
LvivLviv (Львов)
04.11.2020 в 18:52
Все правильно сказала.
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+1
-3


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