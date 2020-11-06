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Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО

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Новый вид видео от Фолстена

Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
Новина українською

Фолстен на своем канале запустил новый тип видео, когда итог каждого ролика зависит от зриетлей, который должен выбрать лучших девушек для сборной самых аппетитных и сексуальных жен футболистов.

В первом видео автор покажет вам 15 красоток — девушек и жен футболистов защитников, а вам нужно будет выбрать из них всего 4!

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Девушки бывают разные, но в моем видео они только лучшие и самые красивые.

Все зависит именно от вас, пишите в комментариях к видео своих фавориток и мы вместе соберем сборную самых аппетитных жен футболистов!

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В статье: Фолстен
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