Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО

Один из лидеров " Динамо " и сборной Украины Виктор Цыганков всеми силами пытается скрыть от общественности свою личную жизнь, но только здесь, на канале Фолстен, вы узнаете о роскошной жизни футболиста, а также о том, сколько зарабатывает Цыганков в "Динамо", после своих важнейших голов за сборную Украины.

В новом видео Фолстена вы узнаете, как и где живет Виктор Цыганков в Киеве. Какова роскошная жизни Виктора Цыганкова или богатая жизнь футболиста.

В ролике вы узнаете, на какой машине ездит Цыганков, какое хобби у Цыганкова, как зовут и чем занимается девушка Цыганкова, а также с кем действительно дружит Цыганков, какая у Цыганкова квартира в Киеве и так далее. И конечно же познакомитесь с его крутым псом. Приятного просмотра!