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Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО

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(3 голосов)

Свежее видео от Фолстена

Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Новина українською

Один из лидеров "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков всеми силами пытается скрыть от общественности свою личную жизнь, но только здесь, на канале Фолстен, вы узнаете о роскошной жизни футболиста, а также о том, сколько зарабатывает Цыганков в "Динамо", после своих важнейших голов за сборную Украины.

В новом видео Фолстена вы узнаете, как и где живет Виктор Цыганков в Киеве. Какова роскошная жизни Виктора Цыганкова или богатая жизнь футболиста.

В ролике вы узнаете, на какой машине ездит Цыганков, какое хобби у Цыганкова, как зовут и чем занимается девушка Цыганкова, а также с кем действительно дружит Цыганков, какая у Цыганкова квартира в Киеве и так далее. И конечно же познакомитесь с его крутым псом. Приятного просмотра!

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (3)
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Tom Valentine (Bolintci)
09.11.2020 в 19:46
Я не фанат дырявых, но... Когда же совок выйдет из всех вас? Он что, украл эти деньги? Убил кого-то? У футболиста есть договор, в соответствии с которым он получает вознаграждение. Зарплату и премии. С какого перепугу он должен жить, как и большинство фанатов дырки, в убогих условиях? С высокой колокольни плевал она вас, любителей дырявых.
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+1
-2
Oлeкcин (Н.)
09.11.2020 в 19:54
В соответствии с договором футболист получает 4 тыс грн зарплаты. И, между прочим, еще и платит с них налоги!
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0
0
alktus (Хмельницкий)
09.11.2020 в 19:54
Пока кроме твоего высера других комментов просто нет. Прорвало о наболевшем, завидящий крот?
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0
-1


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