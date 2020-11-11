Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО

"Саутгемптон" великолепно стартовал в новом сезоне АПЛ и располагается в группе лидеров.

А одним из лидеров обороны команды является Ян Беднарек.

Сегодня он обязательно должен появится на поле в составе сборной Польши против команды Украины.

Если бы не экстремальные условия пандемии, на стадионе в Хожуве обязательно присутствовала бы невеста игрока Юлия.

Именно на стадионе они впервые встретились.

Пара познакомилась в социальных сетях два года назад, но долгое время все разговоры проходили по FaceTime – Юлия жила в Польше, а Ян уже выступал в Англии.

И тут как раз случилась игра сборных Польши и Казахстана, на которую футболист пригласил девушку.

Как вспоминает Юлия, на этом матче она сначала познакомилась с родителями игрока, потом с его агентом и только после матча им удалось пообщаться вдвоем.

А в конце этого лета Ян сделал своей возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием.

Игроку можно только позавидовать – Юлия настоящая красотка.