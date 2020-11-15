Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов

Жена одного из лидеров сборной Украины, а также известная телеведущая Влада Зинченко рассказала о запоминающихся моментах и поделилась мыслями о правилах футбола.

- Самое крутое событие за последнее время? Финал Лиги чемпионов в Киеве. Я уже не говорю о Евро-2012 и Евро-2016.

Мне очень понравился чемпионат Европы 2016 года. Естественно, не выступления сборной Украины, а сама атмосфера.

Я с семьей, родителями, братом отправилась во Францию. Мы сопровождали сборную. Была очень классная атмосфера. Единственное, что выступления сборной Украины нас огорчил, но это уже перевернутая страница.

- Какое бы футбольное правило ты отменила?

- Я бы отменила желтую карточку за снятую футболку во время празднования гола. Вот за этот момент я бы отменила желтую карточку. Иногда предупреждение дают за грубый фол на грани красной, а тут просто футболист хочет торс показать, празднуя гол на кураже. Обоим дают желтую карточку. Это несправедливо. Этот момент я бы исправила.

- Помоги развенчать миф о том, что футболисты - люди, которые ограничены в некоторых интересах.

- Скажу, что это действительно миф. Мне не нравится, когда говорят, что футболисты ограничены.

Я недавно общалась с Тарасом Степаненко, который читает книги, учит английский и португальский языки. Это человек, который имеет хорошие знания, он хорошо развит в разных сферах, с ним есть о чем поговорить кроме футбола. Это первый, кого я вспомнила.

В Манчестер Сити был Компани. Это футболист, который окончил университет в Манчестере с отличием. Он действительно там учился, а не просто диплом купил. Он владеет несколькими языками. Он отлично разбирается в разных сферах. Он может поддержать разговор об архитектуре, истории... Как можно говорить, что футболист ограничен?

Возможно из-за того, что футболисты с детства оторваны от родителей. Процесс учёбы не так контролируется родителями. Но мне кажется, что это от человека зависит. Я знаю многих футболистов, которые попадали в футбольную академию, где хорошо учились и оставались хорошими учениками в школе, - рассказала Влада Зинченко в программе AUTO ГОЛ.