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Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов

Новости
(1 голосов)

Размышления красотки.

Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
UA-Футбол
Новина українською

Жена одного из лидеров сборной Украины, а также известная телеведущая Влада Зинченко рассказала о запоминающихся моментах и поделилась мыслями о правилах футбола.

- Самое крутое событие за последнее время? Финал Лиги чемпионов в Киеве. Я уже не говорю о Евро-2012 и Евро-2016.

Мне очень понравился чемпионат Европы 2016 года. Естественно, не выступления сборной Украины, а сама атмосфера.

Я с семьей, родителями, братом отправилась во Францию. Мы сопровождали сборную. Была очень классная атмосфера. Единственное, что выступления сборной Украины нас огорчил, но это уже перевернутая страница.

- Какое бы футбольное правило ты отменила?

- Я бы отменила желтую карточку за снятую футболку во время празднования гола. Вот за этот момент я бы отменила желтую карточку. Иногда предупреждение дают за грубый фол на грани красной, а тут просто футболист хочет торс показать, празднуя гол на кураже. Обоим дают желтую карточку. Это несправедливо. Этот момент я бы исправила.

- Помоги развенчать миф о том, что футболисты - люди, которые ограничены в некоторых интересах.

- Скажу, что это действительно миф. Мне не нравится, когда говорят, что футболисты ограничены.

Я недавно общалась с Тарасом Степаненко, который читает книги, учит английский и португальский языки. Это человек, который имеет хорошие знания, он хорошо развит в разных сферах, с ним есть о чем поговорить кроме футбола. Это первый, кого я вспомнила.

В Манчестер Сити был Компани. Это футболист, который окончил университет в Манчестере с отличием. Он действительно там учился, а не просто диплом купил. Он владеет несколькими языками. Он отлично разбирается в разных сферах. Он может поддержать разговор об архитектуре, истории... Как можно говорить, что футболист ограничен?

Возможно из-за того, что футболисты с детства оторваны от родителей. Процесс учёбы не так контролируется родителями. Но мне кажется, что это от человека зависит. Я знаю многих футболистов, которые попадали в футбольную академию, где хорошо учились и оставались хорошими учениками в школе, - рассказала Влада Зинченко в программе AUTO ГОЛ.

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В статье: Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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Источник:
ФУТБОЛ 1/2/3

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Комментарии (6)
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Байкал (Lviv)
15.11.2020 в 14:34
Вся біда в тому,що наші футболісти, якщо не обмежені розумово,то завжди обмежені як футболісти( футбольний розум).
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 14:11
Як вона до речі оцінює вчорашню гру свого підопічного?
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+1
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
15.11.2020 в 14:22
"свого підопічного" ?
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
15.11.2020 в 14:08
кому що а проституткам подавай голе тіло.
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+1
-2
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andMOLIMEN (Львів)
15.11.2020 в 14:27
Що за токсичність? Що вона тобі поганого зробила?
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 13:54
Кабачок!
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+1
-1


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