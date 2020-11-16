Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне
Свежее видео от Фолстена
Юная звезда "
От этого футболиста на поле дрожит сам Серхио Рамос, Фати в свои 18 лет выступает уже за сборную Испании, а не за какую-то сборную Сербии. Уверен, что Ансу Фати завидует даже Конор Макгрегор, а коронавирус опасается футболиста).
В новом видео на канале Фолстен вы узнаете, как и где живет Ансу Фати в Барселоне. Какова роскошная жизни Ансу Фати или богатая жизнь футболиста. В ролике вы узнаете, на какой машине ездит Фати, какое хобби у Фати, с кем действительно дружит Ансу Фати, какой у Фати дом в Барселоне и так далее. И конечно же вы познакомитесь с его большой семьей. Приятного просмотра!
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