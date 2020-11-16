Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне

Юная звезда " Барселоны " и сборной Испании Ансу Фати еще очень молод и всячески скрывает свою личную жизнь, но от Фолстена вы узнаете о роскошной жизни футболиста, а также о том, сколько зарабатывает Фати в "Барселоне".

От этого футболиста на поле дрожит сам Серхио Рамос, Фати в свои 18 лет выступает уже за сборную Испании, а не за какую-то сборную Сербии. Уверен, что Ансу Фати завидует даже Конор Макгрегор, а коронавирус опасается футболиста).

В новом видео на канале Фолстен вы узнаете, как и где живет Ансу Фати в Барселоне. Какова роскошная жизни Ансу Фати или богатая жизнь футболиста. В ролике вы узнаете, на какой машине ездит Фати, какое хобби у Фати, с кем действительно дружит Ансу Фати, какой у Фати дом в Барселоне и так далее. И конечно же вы познакомитесь с его большой семьей. Приятного просмотра!