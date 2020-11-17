Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО

Пока национальные чемпионаты приостановлены на матчи сборных, самое время заняться организационными вопросами.

"Ливерпуль" порадовал своих фанатов (и игроков, конечно же), представив новую базу.

Клуб опубликовал ряд фото и видео, продемонстрировав также кабинет главного тренера.

Take a tour around the @AXA Training Centre — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

Scrapped plans, Salzburg, small details, wide-ranging global research, development and collaboration over more than four years



Sporting director Michael Edwards goes into detail how the @AXA Training Centre was designed... — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

New dressing room pic.twitter.com/5rfoWZ5nEK — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

Решение о переезде было принято, исходя из желания тренерского штаба, чтобы основная и молодежная команды тренировались вместе.

Это очень важно. Я из тех тренеров, которые действительно хотят быть связаны с нашими молодыми футболистами. Хочу знать о них, видеть. Хочу, чтобы другие тренеры имели возможность смотреть наши тренировки. Это вообще не проблема. У нас в клубе нет секретов, так что любой желающий может посмотреть игру первой команды, - высказался о ситуации Юрген Клопп в интервью клубной пресс-службе.

Теперь у немца будет возможность постоянно держать руку на пульсе происходящего во всех командах.