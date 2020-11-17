  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО

Новости
(2 голосов)

Красота.

Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Пока национальные чемпионаты приостановлены на матчи сборных, самое время заняться организационными вопросами.

"Ливерпуль" порадовал своих фанатов (и игроков, конечно же), представив новую базу.

Клуб опубликовал ряд фото и видео, продемонстрировав также кабинет главного тренера.

Решение о переезде было принято, исходя из желания тренерского штаба, чтобы основная и молодежная команды тренировались вместе.

Это очень важно. Я из тех тренеров, которые действительно хотят быть связаны с нашими молодыми футболистами. Хочу знать о них, видеть. Хочу, чтобы другие тренеры имели возможность смотреть наши тренировки. Это вообще не проблема. У нас в клубе нет секретов, так что любой желающий может посмотреть игру первой команды, - высказался о ситуации Юрген Клопп в интервью клубной пресс-службе.

Теперь у немца будет возможность постоянно держать руку на пульсе происходящего во всех командах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Ливерпуль вТренде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...