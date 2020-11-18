Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
А когда-то он считался талантом.
Когда-то Бернард Томич считался большим талантом, который обещал выиграть все четыре главных теннисных турнира и собрать "Большой шлем".
Но на определенном этапе стало понятно, что красивая жизнь и известность для спортсмена куда интереснее, чем достижения на корте.
Сейчас ему 28 лет и он 202-й в рейтинге АТР, а его пиком так и осталась 17-я позиция четыре года назад.
Но забывать о себе теннисист не дает.
Бернард записал домашнее видео со своей подругой – звездой реалити-шоу Ванессой Сьеррой.
"Упс, я убедила Томича сделать что-то плохое. Прости, мама", - написала девушка.
Далее красотка предлагает перейти на ее страницу в Onlyfans – портале, где знаменитости делятся своими интимными фото и видео за деньги.
Судя по всему, теннис австралийцу уже давно не интересен.
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