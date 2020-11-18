Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО

Когда-то Бернард Томич считался большим талантом, который обещал выиграть все четыре главных теннисных турнира и собрать "Большой шлем".

Но на определенном этапе стало понятно, что красивая жизнь и известность для спортсмена куда интереснее, чем достижения на корте.

Сейчас ему 28 лет и он 202-й в рейтинге АТР, а его пиком так и осталась 17-я позиция четыре года назад.

Но забывать о себе теннисист не дает.

Бернард записал домашнее видео со своей подругой – звездой реалити-шоу Ванессой Сьеррой.

"Упс, я убедила Томича сделать что-то плохое. Прости, мама", - написала девушка.

Далее красотка предлагает перейти на ее страницу в Onlyfans – портале, где знаменитости делятся своими интимными фото и видео за деньги.

Судя по всему, теннис австралийцу уже давно не интересен.