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Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО

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А когда-то он считался талантом.

Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Когда-то Бернард Томич считался большим талантом, который обещал выиграть все четыре главных теннисных турнира и собрать "Большой шлем".

Но на определенном этапе стало понятно, что красивая жизнь и известность для спортсмена куда интереснее, чем достижения на корте.

Сейчас ему 28 лет и он 202-й в рейтинге АТР, а его пиком так и осталась 17-я позиция четыре года назад.

Но забывать о себе теннисист не дает.

Бернард записал домашнее видео со своей подругой – звездой реалити-шоу Ванессой Сьеррой.

"Упс, я убедила Томича сделать что-то плохое. Прости, мама", - написала девушка.

Далее красотка предлагает перейти на ее страницу в Onlyfans – портале, где знаменитости делятся своими интимными фото и видео за деньги.

Судя по всему, теннис австралийцу уже давно не интересен.

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В статье: теннис вТренде Бернард Томич
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