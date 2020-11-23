Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
Новое видео от Фолстена
Лидер донецкого "
Почему Тайсон мечтает вернуться в Бразилию, хотя является уже легендой УПЛ, почему плачет во время матчей. Все больше и больше появляются новостей о том, что Тайсон хочет уйти из "Шахтера", якобы футбол ему уже не интересен, а игры по типу "Шахтер" — "Александрия" не приносят игроку радости. Единственное, что держит Тайсона в "Шахтере" — Лига чемпионов, и такие матчи как "Боруссия" — "Шахтер", "Шахтер" — "Реал", "Шахтер" — "Интер" хоть как-то подбадривают Тайсона и толкают его идти дальше.
В новом видео Фолстена вы узнаете о личной жизни футболиста, как и где живет Тайсон в Киеве. Какова роскошная жизнь Тайсона или богатая жизнь футболиста. В ролике вы узнаете, на какой машине ездит Тайсон, какое хобби у Тайсона, с кем действительно дружит Тайсон, какая квартира в Киеве у футболиста и так далее. Изюминкой видео будет жена Тайсона, имя которой вы узнаете посмотрев ролик. Приятного просмотра!
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