Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Ференцварош" едва не отобрал очки у грозного "Ювентуса".

Перед матчем защитник венгерского клуба Марсель Хайстер поделился историей о том, как Криштиану Роналду отказал ему в просьбе обменяться футболками .

А вот у наставника "Фради" все получилось.

Супруга Сергея Реброва Анна поделилась в инстаграме фотографией сына в футболке звезды сборной Португалии.

На видном месте красуется автограф Криша.

Видимо, секрет успеха в том, чтобы подходить к футболисту уже с футболкой и просить только автограф.