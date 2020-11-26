Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Очень ценный подарок.
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Ференцварош" едва не отобрал очки у грозного "Ювентуса".
Перед матчем защитник венгерского клуба Марсель Хайстер поделился историей о том, как
А вот у наставника "Фради" все получилось.
Супруга Сергея Реброва Анна поделилась в инстаграме фотографией сына в футболке звезды сборной Португалии.
На видном месте красуется автограф Криша.
Видимо, секрет успеха в том, чтобы подходить к футболисту уже с футболкой и просить только автограф.
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Комментарии (2)
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Adriano Celentano (Düsseldorf)
26.11.2020 в 13:16
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yerik (Chernivtsi)
26.11.2020 в 12:07
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