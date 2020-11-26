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Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Очень ценный подарок.

Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
UA-Футбол
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В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Ференцварош" едва не отобрал очки у грозного "Ювентуса".

Перед матчем защитник венгерского клуба Марсель Хайстер поделился историей о том, как Криштиану Роналду отказал ему в просьбе обменяться футболками.

А вот у наставника "Фради" все получилось.

Супруга Сергея Реброва Анна поделилась в инстаграме фотографией сына в футболке звезды сборной Португалии.

Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО - изображение 1

На видном месте красуется автограф Криша.

Видимо, секрет успеха в том, чтобы подходить к футболисту уже с футболкой и просить только автограф.

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В статье: Сергей Ребров Криштиану Роналду Лига чемпионов Ювентус (Италия) вТренде Ференцварош
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Комментарии (2)
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Adriano Celentano (Düsseldorf)
26.11.2020 в 13:16
Выростет продаст за дорого.
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yerik (Chernivtsi)
26.11.2020 в 12:07
Так это же не футболку подарил, а автограф... Хотя тоже круто.
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