У Жерсона Родригеша родился сын
Об этом написала его жена
Украинская теннисистка и жена полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеша Ольга Янчук сообщила на своей странице в инстаграме, что у пары родился сын. Они вместе с 2020 года.
Отметим, что у Родригеша уже есть сын Джейден, который родился в 2018-м.
Самой высокой позицией Янчук в рейтинге WTA было 213-е место в августе 2017 года. Ольга выиграла 11 турниров серии ITF.
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waleo (Киев)
27.11.2020 в 16:53
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