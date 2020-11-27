У Жерсона Родригеша родился сын

Украинская теннисистка и жена полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеша Ольга Янчук сообщила на своей странице в инстаграме, что у пары родился сын. Они вместе с 2020 года.

Отметим, что у Родригеша уже есть сын Джейден, который родился в 2018-м.

Самой высокой позицией Янчук в рейтинге WTA было 213-е место в августе 2017 года. Ольга выиграла 11 турниров серии ITF.