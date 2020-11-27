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У Жерсона Родригеша родился сын

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(2 голосов)

Об этом написала его жена

У Жерсона Родригеша родился сын
Новина українською

Украинская теннисистка и жена полузащитника киевского "Динамо" Жерсона Родригеша Ольга Янчук сообщила на своей странице в инстаграме, что у пары родился сын. Они вместе с 2020 года.

Отметим, что у Родригеша уже есть сын Джейден, который родился в 2018-м.

Самой высокой позицией Янчук в рейтинге WTA было 213-е место в августе 2017 года. Ольга выиграла 11 турниров серии ITF.

У Жерсона Родригеша родился сын - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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waleo (Киев)
27.11.2020 в 16:53
поймала на губки, поймала на глазки....
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