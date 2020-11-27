Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО

Жерсон Родригес успешно вернулся в "Динамо" и проводит хороший сезон под руководством Мирчи Луческу.

В Украину летом футболист вернулся не один, а с девушкой – известной теннисисткой Ольгой Янчук.

Как оказалось, эффектная блондинка ждала от игрока ребенка.

И вот Родригес официально стал отцом во второй раз.

У спортсмена уже есть 2-летний сын от прошлых отношений.

Теперь у мальчика появиться брат.