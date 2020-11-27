  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО

Новости
(6 голосов)

Пополнение в семье футболиста.

Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Жерсон Родригес успешно вернулся в "Динамо" и проводит хороший сезон под руководством Мирчи Луческу.

В Украину летом футболист вернулся не один, а с девушкой – известной теннисисткой Ольгой Янчук.

Как оказалось, эффектная блондинка ждала от игрока ребенка.

И вот Родригес официально стал отцом во второй раз.

Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО - изображение 1

У спортсмена уже есть 2-летний сын от прошлых отношений.

Теперь у мальчика появиться брат.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига вТренде Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
27.11.2020 в 19:59
бабло скачает с него и нах. пошлёт
Ответить
0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
27.11.2020 в 18:02
Юра Родрігеш..))
Ответить
0
0
ukrop08
27.11.2020 в 17:56
в каких кругах известна эта известная теннисистка? явно не в тенисных.
Ответить
+5
0
magnum power (БОМЖ)
27.11.2020 в 18:31
на закрытых приватных кортах играет
Ответить
+2
0
avatar
fcchauka (Днепр)
27.11.2020 в 19:21
разве что на хy9Іх она играет)
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...