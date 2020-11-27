Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
Пополнение в семье футболиста.
Жерсон Родригес успешно вернулся в "Динамо" и проводит хороший сезон под руководством Мирчи Луческу.
В Украину летом футболист вернулся не один, а с девушкой – известной теннисисткой Ольгой Янчук.
Как оказалось, эффектная блондинка ждала от игрока ребенка.
И вот Родригес официально стал отцом во второй раз.
У спортсмена уже есть 2-летний сын от прошлых отношений.
Теперь у мальчика появиться брат.
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Комментарии (5)
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efim423 (odessa)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
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fcchauka (Днепр)
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