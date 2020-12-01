Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО

Сегодня "Шахтер" попытается отобрать очки у мадридского "Реала" и сохранить шансы на еврокубковую весну.

Хорошей новостью для "горняков" являются кадровые проблемы соперника.

Одним из футболистов, которые не примут участие в этом поединке, является Дани Карвахаль.

Травмированный защитник остался в Мадриде и будет смотреть матч по телевизору в компании своей очаровательной супруги Дафны Каньисарес.

Нет, она не родственница знаменитого вратаря, который тоже когда-то выступал за "Реал".

Зато у нее есть сестра-близняшка, которая также замужем за футболистом – форвардом "Алавеса" Хоселу (экс-игрока "сливочных").

Минувшим летом Дани объявил о том, что они с Дафной ждут первенца.

Остается только поздравить футболиста и насладиться красотой его избранницы.