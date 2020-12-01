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Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО

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Сегодня футболист не сыграет с Шахтером.

Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
UA-Футбол
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Сегодня "Шахтер" попытается отобрать очки у мадридского "Реала" и сохранить шансы на еврокубковую весну.

Хорошей новостью для "горняков" являются кадровые проблемы соперника.

Одним из футболистов, которые не примут участие в этом поединке, является Дани Карвахаль.

Травмированный защитник остался в Мадриде и будет смотреть матч по телевизору в компании своей очаровательной супруги Дафны Каньисарес.

Нет, она не родственница знаменитого вратаря, который тоже когда-то выступал за "Реал".

Зато у нее есть сестра-близняшка, которая также замужем за футболистом – форвардом "Алавеса" Хоселу (экс-игрока "сливочных").

Минувшим летом Дани объявил о том, что они с Дафной ждут первенца.

Остается только поздравить футболиста и насладиться красотой его избранницы.

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В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль вТренде
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