Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
Сегодня футболист не сыграет с Шахтером.
Сегодня "Шахтер" попытается отобрать очки у мадридского "Реала" и сохранить шансы на еврокубковую весну.
Хорошей новостью для "горняков" являются кадровые проблемы соперника.
Одним из футболистов, которые не примут участие в этом поединке, является Дани Карвахаль.
Травмированный защитник остался в Мадриде и будет смотреть матч по телевизору в компании своей очаровательной супруги Дафны Каньисарес.
Нет, она не родственница знаменитого вратаря, который тоже когда-то выступал за "Реал".
Зато у нее есть сестра-близняшка, которая также замужем за футболистом – форвардом "Алавеса" Хоселу (экс-игрока "сливочных").
Минувшим летом Дани объявил о том, что они с Дафной ждут первенца.
Остается только поздравить футболиста и насладиться красотой его избранницы.
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