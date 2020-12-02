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Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО

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(3 голосов)

Котиков в сети будет больше

Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а нынче эксперт каналов Футбол Виктор Леоненко завел страницу в Instagram.

"Всем привет. Так как меня Александр Денисов затравил на одной из программ, я сейчас тоже буду в Instagram. Мой ник - "10leonenko". Все остальные - это не я, это левые. Подписывайтесь", -сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко ТК Футбол
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
02.12.2020 в 21:09
Да, Витя, заводи массу страниц. Ибо в великом футболе скоро будешь художественную гимнастику обсуждать, а не футбол. А так, монетизируешь собственную ангажированность и дебилизм.
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
02.12.2020 в 20:49
Леон - киллер!
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 21:07
хайпер
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0
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
02.12.2020 в 20:42
А самому розуму не вистачило?
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 20:41
не, ну правильный же маркетинговый ход: у вити хейтеров - сотни тыщ! вацко, наверное, подсказал, где проходит "золотая жила")))
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 20:17
витя, уводи котов от монитора - их тонкая душевная организация не выдержит голубопоноса)))
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+1
-2
Oлeкcин (Н.)
02.12.2020 в 20:13
Голубые пуканы уже накаляются :)
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+2
-1


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