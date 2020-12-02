Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО

Экс-игрок " Динамо ", а нынче эксперт каналов Футбол Виктор Леоненко завел страницу в Instagram.

"Всем привет. Так как меня Александр Денисов затравил на одной из программ, я сейчас тоже буду в Instagram. Мой ник - "10leonenko". Все остальные - это не я, это левые. Подписывайтесь", -сказал Леоненко.