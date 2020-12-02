Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
Котиков в сети будет больше
Экс-игрок "
"Всем привет. Так как меня Александр Денисов затравил на одной из программ, я сейчас тоже буду в Instagram. Мой ник - "10leonenko". Все остальные - это не я, это левые. Подписывайтесь", -сказал Леоненко.
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
02.12.2020 в 21:09
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Kolibri (Киевоград)
02.12.2020 в 20:49
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 21:07
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енгельс гассанович (Тернопіль)
02.12.2020 в 20:42
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 20:17
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Oлeкcин (Н.)
02.12.2020 в 20:13
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