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Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО

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(1 голосов)

Само очарование.

Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Владислав Кочергин набрал сумасшедшую форму в последних матчах.

Полузащитник "Зари" стал одним из номинантов на звание игрока месяца в УПЛ и был в числе лучших футболистов матча против "Лестера".

Но даже с таким напряженным графиком спортсмен находит время для красивых фотосессий со своей второй половинкой.

Невеста Владислава Карина опубликовала лучшие кадры в своем инстаграме.

Сложно спорить – действительно красивая пара.

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В статье: Заря (Луганск) Украинская Премьер-лига Владислав Кочергин вТренде
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Комментарии (2)
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gloryhunter
04.12.2020 в 13:10
Ну кто придумал одевать мужчин в женские узкие штаны?
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bakassalokhoped (Город)
04.12.2020 в 13:01
а самая красивая пара этого сайта - дариан и бакасса)) вернее там еще миг на подходе ,в роли запасного
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