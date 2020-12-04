Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО

Владислав Кочергин набрал сумасшедшую форму в последних матчах.

Полузащитник "Зари" стал одним из номинантов на звание игрока месяца в УПЛ и был в числе лучших футболистов матча против "Лестера".

Но даже с таким напряженным графиком спортсмен находит время для красивых фотосессий со своей второй половинкой.

Невеста Владислава Карина опубликовала лучшие кадры в своем инстаграме.

Сложно спорить – действительно красивая пара.