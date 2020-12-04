Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
Само очарование.
Владислав Кочергин набрал сумасшедшую форму в последних матчах.
Полузащитник "Зари" стал одним из номинантов на звание игрока месяца в УПЛ и был в числе лучших футболистов матча против "Лестера".
Но даже с таким напряженным графиком спортсмен находит время для красивых фотосессий со своей второй половинкой.
Невеста Владислава Карина опубликовала лучшие кадры в своем инстаграме.
Сложно спорить – действительно красивая пара.
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Комментарии (2)
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gloryhunter
04.12.2020 в 13:10
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bakassalokhoped (Город)
04.12.2020 в 13:01
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