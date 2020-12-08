ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО

Когда-то Хесе Родригес считался дико талантливым футболистом.

После успешного сезона в составе "Реала" он перебрался в ПСЖ, но там дела откровенно не пошли.

Игрок долго не мог пробиться в состав, потом начались проблемы с режимом и бесконечные аренды.

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что клуб разорвал контракт с испанцем.

Причины не сообщалась, но Talksport раскопали, что в организации устали от его выходок, которые плохо влияют на имидж клуба.

Кроме того, последней точкой стал секс-скандал с участием спортсмена.

Еще в 2018-м году личная жизнь Хесе впервые стала достоянием общественности.

Девушка футболиста и мать его ребенка Аура Руиз приняла участие в популярном реалити-шоу.

Там вскрылась информация, что игрок изменял красотке с ее подругой и другой участницей этого шоу Росио Амар.

К последней позже Хесе ушел на постоянной основе.

В клубе его простили, но в арендах он продолжил влипать в скандалы и возвращаться в Париж досрочно.

И вот теперь терпение ПСЖ лопнуло.