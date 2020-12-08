ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
Терпение лопнуло.
Когда-то Хесе Родригес считался дико талантливым футболистом.
После успешного сезона в составе "Реала" он перебрался в ПСЖ, но там дела откровенно не пошли.
Игрок долго не мог пробиться в состав, потом начались проблемы с режимом и бесконечные аренды.
Не так давно в СМИ появилась информация о том, что клуб разорвал контракт с испанцем.
Причины не сообщалась, но Talksport раскопали, что в организации устали от его выходок, которые плохо влияют на имидж клуба.
Кроме того, последней точкой стал секс-скандал с участием спортсмена.
Еще в 2018-м году личная жизнь Хесе впервые стала достоянием общественности.
Девушка футболиста и мать его ребенка Аура Руиз приняла участие в популярном реалити-шоу.
Там вскрылась информация, что игрок изменял красотке с ее подругой и другой участницей этого шоу Росио Амар.
К последней позже Хесе ушел на постоянной основе.
В клубе его простили, но в арендах он продолжил влипать в скандалы и возвращаться в Париж досрочно.
И вот теперь терпение ПСЖ лопнуло.
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