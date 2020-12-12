Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
Все ради благих целей.
Габриэла Коукалова покинула профессиональный спорт еще полтора года назад и с тех пор не скучает.
Знаменитая биатлонистка успела выпустить книгу, участвует в ТВ-шоу и активно снимается в рекламе.
Но самое яркое ее появление ожидается впереди.
Эффектная спортсменка снялась для журнала Playboy.
На страницы мужского журнала чемпионку мира привели благие цели.
Эта фотосессия – часть большого благотворительного проекта Габи.
Яркие фото украсят не только новый выпуск журнала, но и календари, выручка от продажи которых пойдет на помощь людям с расстройством пищевого поведения.
Также девушка может передать свежий календарь лично за 422 евро или пригласить любого желающего на свое шоу о знаменитостях на ТВ за 1200 евро.
Однако, главный лот – это ужин со спортсменкой за 2000 евро.
Цель фонда – собрать четверть миллиона крон, что равно примерно 10 тысячам евро.
И половину уже смогли собрать благодаря продажам календарей.
При этом ужин со звездой все еще не разыгран!
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