Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО

Габриэла Коукалова покинула профессиональный спорт еще полтора года назад и с тех пор не скучает.

Знаменитая биатлонистка успела выпустить книгу, участвует в ТВ-шоу и активно снимается в рекламе.

Но самое яркое ее появление ожидается впереди.

Эффектная спортсменка снялась для журнала Playboy.

На страницы мужского журнала чемпионку мира привели благие цели.

Эта фотосессия – часть большого благотворительного проекта Габи.

Яркие фото украсят не только новый выпуск журнала, но и календари, выручка от продажи которых пойдет на помощь людям с расстройством пищевого поведения.

Также девушка может передать свежий календарь лично за 422 евро или пригласить любого желающего на свое шоу о знаменитостях на ТВ за 1200 евро.

Однако, главный лот – это ужин со спортсменкой за 2000 евро.

Цель фонда – собрать четверть миллиона крон, что равно примерно 10 тысячам евро.

И половину уже смогли собрать благодаря продажам календарей.

При этом ужин со звездой все еще не разыгран!