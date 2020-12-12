Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО

Несколько месяцев назад роман молодых звезд украинского спорта Дениса Попова и Дарьи Белодед взорвал информационное пространство.

Впрочем, как оказалось, отношения футболиста и дзюдоистки не продлились долго.

Сначала под постами спортсменки пропали комментарии с сердечками от игрока "Динамо", а теперь молодые люди и вовсе отписались друг от друга в инстаграме.

Это явно хорошие новости для армии поклонниц защитника сборной Украины.