Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
Фанаты в шоке.
Несколько месяцев назад роман молодых звезд украинского спорта Дениса Попова и Дарьи Белодед взорвал информационное пространство.
Впрочем, как оказалось, отношения футболиста и дзюдоистки не продлились долго.
Денис Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта Дарьей Белодед. ФОТО
Сначала под постами спортсменки пропали комментарии с сердечками от игрока "Динамо", а теперь молодые люди и вовсе отписались друг от друга в инстаграме.
Это явно хорошие новости для армии поклонниц защитника сборной Украины.
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Комментарии (5)
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genpet (Николаев)
12.12.2020 в 16:45
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Леонід Скачков (Рівне)
12.12.2020 в 16:27
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Дыр0к0л (Енакиево)
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Просто Квашин (Харьков)
12.12.2020 в 16:44
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Будєм разбіратся (Київ)
12.12.2020 в 16:14
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