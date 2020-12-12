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Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Фанаты в шоке.

Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Несколько месяцев назад роман молодых звезд украинского спорта Дениса Попова и Дарьи Белодед взорвал информационное пространство.

Впрочем, как оказалось, отношения футболиста и дзюдоистки не продлились долго.

Денис Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта Дарьей Белодед. ФОТО

Сначала под постами спортсменки пропали комментарии с сердечками от игрока "Динамо", а теперь молодые люди и вовсе отписались друг от друга в инстаграме.

Это явно хорошие новости для армии поклонниц защитника сборной Украины.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде Денис Попов Дарья Белодед
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Комментарии (5)
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genpet (Николаев)
12.12.2020 в 16:45
Удивили... Современные сейчас сплошь и рядом, перепихались пару месяцев и разбежались
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0
0
Леонід Скачков (Рівне)
12.12.2020 в 16:27
Дзю до,чи дзю після?)))Молодий пацик,йому потрібно думати,як стати в один рівень з кумиром-Рамосом,а все інше потім прикладеться.
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+2
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
12.12.2020 в 16:23
яка сумна новына!
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+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
12.12.2020 в 16:44
уже вернулся сепар с Лондона ???
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0
-4
Будєм разбіратся (Київ)
12.12.2020 в 16:14
Мабуть, наваляла Денису
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+3
-1


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