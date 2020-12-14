Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
Очень трогательно.
Руслан Малиновский триумфально вернулся на поле после победы над коронавирусом.
Украинский полузащитник
За успехами игрока дома наблюдали его жена Роксана и дочь Оливия.
Конечно же, после матча футболист поспешил домой.
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