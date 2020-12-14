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Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО

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Очень трогательно.

Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский триумфально вернулся на поле после победы над коронавирусом.

Украинский полузащитник забил со штрафного и помог "Аталанте" одолеть "Фиорентину".

За успехами игрока дома наблюдали его жена Роксана и дочь Оливия.

Конечно же, после матча футболист поспешил домой.

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В статье: Серия А Руслан Малиновский Аталанта вТренде
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