Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО

Руслан Малиновский триумфально вернулся на поле после победы над коронавирусом.

Украинский полузащитник забил со штрафного и помог "Аталанте" одолеть "Фиорентину".

За успехами игрока дома наблюдали его жена Роксана и дочь Оливия.

Конечно же, после матча футболист поспешил домой.