Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО
Спортсмены отдыхают.
В УПЛ завершилась первая половина сезона и наступило время отпусков.
Многие футболисты тут же похватали жен с детьми – и улетели в теплые края.
Футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Денис Бойко выбрали Мексику в качестве места отдыха.
Их одноклубники Денис Попов и Виталий Миколенко не изменяют себе и отправляются на рыбалку.
А вот футболисты "Шахтера" Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко организовали совместный отдых с семьями на Мальдивах.
Сугубо "горняцкую" компанию разбавил партнер ребят по сборной Юрий Панькив.
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