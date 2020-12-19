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Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО

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Спортсмены отдыхают.

Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО
UA-Футбол
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В УПЛ завершилась первая половина сезона и наступило время отпусков.

Многие футболисты тут же похватали жен с детьми – и улетели в теплые края.

Футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Денис Бойко выбрали Мексику в качестве места отдыха.

Их одноклубники Денис Попов и Виталий Миколенко не изменяют себе и отправляются на рыбалку.

Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО - изображение 1

А вот футболисты "Шахтера" Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко организовали совместный отдых с семьями на Мальдивах.

Сугубо "горняцкую" компанию разбавил партнер ребят по сборной Юрий Панькив.

Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО - изображение 2
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В статье: Андрей Пятов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига Николай Матвиенко Виктор Цыганков вТренде
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