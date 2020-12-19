Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО

В УПЛ завершилась первая половина сезона и наступило время отпусков.

Многие футболисты тут же похватали жен с детьми – и улетели в теплые края.

Футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Денис Бойко выбрали Мексику в качестве места отдыха.

Их одноклубники Денис Попов и Виталий Миколенко не изменяют себе и отправляются на рыбалку.

А вот футболисты "Шахтера" Андрей Пятов, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко организовали совместный отдых с семьями на Мальдивах.

Сугубо "горняцкую" компанию разбавил партнер ребят по сборной Юрий Панькив.