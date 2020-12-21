Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО

Вчера стало известно, что Георгий Цитаишвили вторую половину сезона проведет под руководством Юрия Максимова в "Ворскле".

По этой причине футболист пока не отправился в отпуск следом за одноклубниками.

Благо, у него даже в холодном Киеве есть горячая компания в лице его подруги Софии.

С такой красоткой даже Северный полюс покажется райским уголком.