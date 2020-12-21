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Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО

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(1 голосов)

Пара отдыхает в Киеве.

Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что Георгий Цитаишвили вторую половину сезона проведет под руководством Юрия Максимова в "Ворскле".

По этой причине футболист пока не отправился в отпуск следом за одноклубниками.

Благо, у него даже в холодном Киеве есть горячая компания в лице его подруги Софии.

С такой красоткой даже Северный полюс покажется райским уголком.

Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО - изображение 1Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО - изображение 2Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО - изображение 3Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО - изображение 4Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО - изображение 5Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО - изображение 6Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО - изображение 7
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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Георгий Цитаишвили вТренде
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
21.12.2020 в 11:12
И этот с футболом, по ходу, завязал.....
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