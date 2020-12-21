Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Пара отдыхает в Киеве.
Вчера стало известно, что Георгий Цитаишвили вторую половину сезона проведет под руководством Юрия Максимова в "Ворскле".
По этой причине футболист пока не отправился в отпуск следом за одноклубниками.
Благо, у него даже в холодном Киеве есть горячая компания в лице его подруги Софии.
С такой красоткой даже Северный полюс покажется райским уголком.
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Kolibri (Киевоград)
21.12.2020 в 11:12
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