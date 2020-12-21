Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
Санта-Барбара в украинской молодежке.
Не так давно стало известно, что Денис Попов завершил отношения с известной дзюдоисткой Дарьей Белодед.
Читайте также:
А вот у бывшей девушки футболиста все отлично.
Очаровательная Анастасия, которой игрок "бело-синих" запрещал публиковать фото в купальнике, показала общественности своего нового бойфренда.
Читайте также:
Им оказался защитник "Десны" и партнер Попова по молодежной сборной Эфим Конопля.
Сейчас пара вместе отдыхает в Доминиканской республике.
Судя по всему, Эфим ничего против эффектных фото в купальнике не имеет.
Популярное сейчас
- Сидорчук про свой фол на Корниенко: Расписали так, мол, я едва не убил человека
- Тройки закрыты, Малиновский ещё не Гомес. Итоги 13-го тура Серии А
- Когда тренер оставил без присмотра: Свитолина сняла смешной ролик на тренировке. ВИДЕО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО