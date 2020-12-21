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Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО

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Санта-Барбара в украинской молодежке.

Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Не так давно стало известно, что Денис Попов завершил отношения с известной дзюдоисткой Дарьей Белодед.

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А вот у бывшей девушки футболиста все отлично.

Очаровательная Анастасия, которой игрок "бело-синих" запрещал публиковать фото в купальнике, показала общественности своего нового бойфренда.

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Им оказался защитник "Десны" и партнер Попова по молодежной сборной Эфим Конопля.

Сейчас пара вместе отдыхает в Доминиканской республике.

Судя по всему, Эфим ничего против эффектных фото в купальнике не имеет.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) вТренде Денис Попов Дарья Белодед Ефим Конопля
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Комментарии (2)
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Украинец (Москва)
22.12.2020 в 00:37
Они там реально все конченные
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
22.12.2020 в 00:33
Бомжи дотрахивают за динамовцами б/ушных баб :)
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