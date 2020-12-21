Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО

Не так давно стало известно, что Денис Попов завершил отношения с известной дзюдоисткой Дарьей Белодед.

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А вот у бывшей девушки футболиста все отлично.

Очаровательная Анастасия, которой игрок "бело-синих" запрещал публиковать фото в купальнике, показала общественности своего нового бойфренда.

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Им оказался защитник "Десны" и партнер Попова по молодежной сборной Эфим Конопля.

Сейчас пара вместе отдыхает в Доминиканской республике.

Судя по всему, Эфим ничего против эффектных фото в купальнике не имеет.