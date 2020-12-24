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Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Сериал продолжается.

Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Кажется, в украинском футболе подрастает крайне интересное молодое поколение.

Интересное, как минимум, своей нефутбольной жизнью.

Не успели толком улечься страсти в деле Супряги-Бондаря, как подоспел новый сериал.

Ранее стало известно, что защитник «Шахтера» Ефим Конопля отдыхает в компании бывшей девушки Дениса Попова.

Когда защитник сборной Украины, выступающий на правах аренды за «Десну», опубликовал совместное фото с эффектной брюнеткой – в комментарии пришел игрок «Динамо».

«Вот сейчас достойно выступил. Нужно было написать еще ШБ, вообще зауважал», - написал Попов.

Теперь уже выступила сама Анастасия, которая ответила экс-бойфренду у себя в сторис.

«Я с апреля не состою в отношениях с данной личностью. Денис, я бы молчала на твоем месте», - сказала девушка.

И здесь Попов тоже не промолчал.

«Слишком много чести отвечать тебе. Свисток сдуй чуть, я не могу разобрать, что говоришь. Ты не на моем месте и даже рядом не стоишь, поэтому помалкивай. Твои комментарии никому не нужны, расслабься», - написал футболист под постом паблика «Брутальный футбол», который опубликовал видео Насти.

Судя по всему, это только начало истории.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) вТренде Денис Попов Ефим Конопля
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Комментарии (9)
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Микко82 (Херсон)
24.12.2020 в 19:57
Всі мозги перетекли в губи. А що тоді в голові в умовного Коноплі?
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0
0
Acsakal (Kharkov)
24.12.2020 в 19:53
"Сдуй свисток..." - це він мав на увазі "Злий ботокс з губ"? Та йому вже має бути без різниці.
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0
0
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simargl (Чернигов)
24.12.2020 в 19:50
Как же тесен мир...)))... сделаю прогноз на красную для Попова на Конопле в весеннем матче ДК - Десна ))))
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+1
0
аалекс ( Крым)
24.12.2020 в 19:31
Ох и нравы...
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0
0
football_soccer (Украина)
24.12.2020 в 19:27
кстати, с месяц назад смотрел бокс, не помню фамилии, ребятки не сильно раскрученные, но заруба была жесткая.... И ТО после ДВАДЦАТИ минут отхватывания по лицу , у них губы были менее опухшие чем у данной.... особы ;)
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
24.12.2020 в 19:26
Попика кинули, а он бесится))) Безграмотный к тому же)))
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+3
-1
football_soccer (Украина)
24.12.2020 в 19:23
а потом футболисты обижаются, что их называют тупыми.... Ну бл** , у тебя дохренище денег , при желании если не 9 из 10, то пускай 8 из 10 любых подруг будут с тобой, но футболисты из условных 10 выбирают искуственную куклу без мозгов, а потом удивляются почему она бегает и спит со всеми по кругу ))
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
24.12.2020 в 19:19
вау НАКАЛ СТРАСТЕЙ Санта-Барбара у футбольному середовищі України... чесно кажучи, важко підтримувати якусь зі сторінбільше здивувало мене від автора: "опублікував спільне фото з ефектною брюнеткою" ЕФЕКТНОЮ БЛОНДИНКОЮ...!? Не знаю, у якому лісі росли, ті хто вважають її ефектною (можливо тут інше значення ефектності...), вважаю є набагато гарніші... ефектна - це занадто гучне перебільшення
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+2
-1
Думитреску (Новомосковск)
24.12.2020 в 19:18
Молодь Шахтаря донашує за динамівськими пацанами шаболд.
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+2
-4


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