Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
Сериал продолжается.
Кажется, в украинском футболе подрастает крайне интересное молодое поколение.
Интересное, как минимум, своей нефутбольной жизнью.
Не успели толком улечься страсти в деле Супряги-Бондаря, как подоспел новый сериал.
Ранее стало известно, что защитник «Шахтера» Ефим Конопля отдыхает в компании бывшей девушки Дениса Попова.
Когда защитник сборной Украины, выступающий на правах аренды за «Десну», опубликовал совместное фото с эффектной брюнеткой – в комментарии пришел игрок «Динамо».
«Вот сейчас достойно выступил. Нужно было написать еще ШБ, вообще зауважал», - написал Попов.
Теперь уже выступила сама Анастасия, которая ответила экс-бойфренду у себя в сторис.
«Я с апреля не состою в отношениях с данной личностью. Денис, я бы молчала на твоем месте», - сказала девушка.
И здесь Попов тоже не промолчал.
«Слишком много чести отвечать тебе. Свисток сдуй чуть, я не могу разобрать, что говоришь. Ты не на моем месте и даже рядом не стоишь, поэтому помалкивай. Твои комментарии никому не нужны, расслабься», - написал футболист под постом паблика «Брутальный футбол», который опубликовал видео Насти.
Судя по всему, это только начало истории.
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