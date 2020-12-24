Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО

Кажется, в украинском футболе подрастает крайне интересное молодое поколение.

Интересное, как минимум, своей нефутбольной жизнью.

Не успели толком улечься страсти в деле Супряги-Бондаря, как подоспел новый сериал.

Ранее стало известно, что защитник «Шахтера» Ефим Конопля отдыхает в компании бывшей девушки Дениса Попова.

Когда защитник сборной Украины, выступающий на правах аренды за «Десну», опубликовал совместное фото с эффектной брюнеткой – в комментарии пришел игрок «Динамо».

«Вот сейчас достойно выступил. Нужно было написать еще ШБ, вообще зауважал», - написал Попов.

Теперь уже выступила сама Анастасия, которая ответила экс-бойфренду у себя в сторис.

«Я с апреля не состою в отношениях с данной личностью. Денис, я бы молчала на твоем месте», - сказала девушка.

И здесь Попов тоже не промолчал.

«Слишком много чести отвечать тебе. Свисток сдуй чуть, я не могу разобрать, что говоришь. Ты не на моем месте и даже рядом не стоишь, поэтому помалкивай. Твои комментарии никому не нужны, расслабься», - написал футболист под постом паблика «Брутальный футбол», который опубликовал видео Насти.

Судя по всему, это только начало истории.