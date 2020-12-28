Селезнев на Бали попробовал свои силы в серфинге - ВИДЕО

35-летний украинский форвард " Колоса " Евгений Селезнев свой отпуск проводит на Бали. Причем, проводит активно, пробуя себя в серфинге.

"Если ты пробуешь, у тебя есть два варианта: получится или не получится. А если не пробуешь, то есть всего один вариант! Никогда не сдавайтесь", — прокомментировал Селезнев свой ролик в Инстаграме.