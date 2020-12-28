  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Селезнев на Бали попробовал свои силы в серфинге - ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Форвард отдыхает на Бали

Селезнев на Бали попробовал свои силы в серфинге - ВИДЕО
Новина українською

35-летний украинский форвард "Колоса" Евгений Селезнев свой отпуск проводит на Бали. Причем, проводит активно, пробуя себя в серфинге.

"Если ты пробуешь, у тебя есть два варианта: получится или не получится. А если не пробуешь, то есть всего один вариант! Никогда не сдавайтесь", — прокомментировал Селезнев свой ролик в Инстаграме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Артем Селезнев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ди (Киев)
28.12.2020 в 20:28
Вот так зарабатывают в Украине футболисты из сельской команды...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...