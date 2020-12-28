Селезнев на Бали попробовал свои силы в серфинге - ВИДЕО
Форвард отдыхает на Бали
35-летний украинский форвард "
"Если ты пробуешь, у тебя есть два варианта: получится или не получится. А если не пробуешь, то есть всего один вариант! Никогда не сдавайтесь", — прокомментировал Селезнев свой ролик в Инстаграме.
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Ди (Киев)
28.12.2020 в 20:28
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