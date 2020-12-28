Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро

Шведский гигант Златан Ибрагимович тщательно планирует уход из футбола. Теперь можем сказать точно - заняться ему будет чем.

По информации RMC Sport, 39-летний форвард "Милана" приобрел за 3 млн евро 10 тысяч гектаров лесного массива, расположенного на западе Швеции возле курортного городка Оре. Для контекста, база "Милана" имеет площадь 16 гектаров.

Оре хорошо известен любителем горных лыж - здесь проводят этапы Кубка мира. Также городок несколько раз подавал заявку на проведение Олимпийских игр, но пока безуспешно.

Златан, как пишет источник, оплатил лицензию на охоту, рыбалку и езду на снегоходе на приобретенном участке. Также там размещена вилла, которой футболист владеет уже довольно давно. Ибрагимович любит проводить каникулы с семьей на Севере - быть может, в этом секрет его вечной молодости?