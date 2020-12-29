Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО

У футболистов УПЛ продолжается отпуск - и они проводят его там, где явно теплее, чем в Украине.

Больше всех рады этому вторые половинки игроков, которые явно недосчитались лишних поездок к солнечным берегам за последний год.

Потому теперь отрываются за все.

Не отстает от всех и Даша Савина.

Эффектная телеведущая и девушка Валерия Бондаря активно закидывает своих поклонников яркими фото с отдыха в Доминиканской республике.