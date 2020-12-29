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Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО

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(3 голосов)

Блондинка снова отжигает.

Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

У футболистов УПЛ продолжается отпуск - и они проводят его там, где явно теплее, чем в Украине.

Больше всех рады этому вторые половинки игроков, которые явно недосчитались лишних поездок к солнечным берегам за последний год.

Потому теперь отрываются за все.

Не отстает от всех и Даша Савина.

Эффектная телеведущая и девушка Валерия Бондаря активно закидывает своих поклонников яркими фото с отдыха в Доминиканской республике.

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В статье: Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига Валерий Бондарь вТренде
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Комментарии (14)
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ProstoFAN (Донецк)
29.12.2020 в 18:43
не завидуйте, господа, не завидуйте... большинству из здесь присутствующих такая девушка может только сниться.
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
29.12.2020 в 18:36
Не погана шмара))..цікаво кого вона балує коли Бондарь на виїзді ,чи на зборах??
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.12.2020 в 18:14
блондинка до того ж фарбована - вона і у Домінікані блондинка з нульовим рівнем інтелекту останнє фото підписала:"Вы все уже, наверное, спите..." редакція UA-футбол у таких випадках не спить
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
29.12.2020 в 18:11
Это девушка Супряги... бывшая...
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0
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.12.2020 в 18:04
Хлопці чергова епопея з черговою ГУБАТОЮ барбі що сказати, споглядаючи це жахіття сосалка-давалка
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+4
-1
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ПетроФ (Луцьк)
29.12.2020 в 17:40
не зацепило, таких 15 штук за гривню можна знайти
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+1
-1
Счётчик шансов (Полтава)
29.12.2020 в 17:52
Какой доступный у вас интернет-провайдер!!!
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+3
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.12.2020 в 18:07
ого..15 штук за гривню це за скільки українських копійок штука з чого б це такі дешеві ... акційна пропозиція - бери оптом:)))
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
29.12.2020 в 17:30
И чьих фанатов балует? Динамовских?
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+1
0
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K-Spirit (Киев)
29.12.2020 в 17:43
Кто больше даст, тех и балует.
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+2
0
Счётчик шансов (Полтава)
29.12.2020 в 17:48
А, ну значит фанатов Интера.
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
29.12.2020 в 17:30
Если балует, то это не скандальная. Скандальная - это когда пилит каждый день, и то не так, и это не так. И всё плохо, и ты всегда дурак. Вот это скандальная.
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+2
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.12.2020 в 17:18
Puta!
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+1
0
skopa (Харьков)
29.12.2020 в 17:17
Так она ж кривая на одну сторону, я не смеюсь, сори...
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+1
0


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