Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
Блондинка снова отжигает.
У футболистов УПЛ продолжается отпуск - и они проводят его там, где явно теплее, чем в Украине.
Больше всех рады этому вторые половинки игроков, которые явно недосчитались лишних поездок к солнечным берегам за последний год.
Потому теперь отрываются за все.
Не отстает от всех и Даша Савина.
Эффектная телеведущая и девушка Валерия Бондаря активно закидывает своих поклонников яркими фото с отдыха в Доминиканской республике.
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Комментарии (14)
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