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Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО

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(1 голосов)

Победительница Алина из Винницкой области

Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
Новина українською

Фан-клуб "Динамо" назвал победительницу конкурса красоты, который проходил в Instagram.

Ею стала красавица из Винницкой области - Алина.

Победительница получит от клуба различные призы, ну а мы можем оценить достоинства девушки, которая в своем Instagram часто выкладывает фото как с динамовской атрибутикой, так и без нее.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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ВЛАДИМИР ФКМЗ (ЗАПОРОЖЬЕ)
31.12.2020 в 02:57
Посредственные фотки, еще и с фотошопом, про девушку промолчу из вежливости.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
31.12.2020 в 02:35
жуткий колхоз...
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+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
31.12.2020 в 02:41
так переезжай в город....
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0
-1


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