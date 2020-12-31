Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО

Фан-клуб " Динамо " назвал победительницу конкурса красоты, который проходил в Instagram.

Ею стала красавица из Винницкой области - Алина.

Победительница получит от клуба различные призы, ну а мы можем оценить достоинства девушки, которая в своем Instagram часто выкладывает фото как с динамовской атрибутикой, так и без нее.