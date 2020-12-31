Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
Победительница Алина из Винницкой области
Фан-клуб "
Ею стала красавица из Винницкой области - Алина.
Победительница получит от клуба различные призы, ну а мы можем оценить достоинства девушки, которая в своем Instagram часто выкладывает фото как с динамовской атрибутикой, так и без нее.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (3)
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ВЛАДИМИР ФКМЗ (ЗАПОРОЖЬЕ)
31.12.2020 в 02:57
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0
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oda1979 (Запорожье)
31.12.2020 в 02:35
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Просто Квашин (Харьков)
31.12.2020 в 02:41
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