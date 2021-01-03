Звезда Милана покорила судей на шоу Голос и рассказала о симпатиях Златана. ВИДЕО
Новые грани таланта Хакана Чалханоглу.
Говорят, талантливый человек - талантлив во всем.
Футболистов это тоже касается.
Хакан Чалханоглу пока не определился со своим будущим в "Милане", а слухи отправляют его то в Англию, то в Испанию.
Но сам игрок в то же время покоряет сердца жюри турецкой версии шоу "Голос".
Спортсмен исполнил турецкую народную песню и получил четыре "да" от судей.
Принимать участие в проекте Хакан не хотел, но подарил женской части жюри цветы, а мужской – свои футболки с "десяткой" на спине.
???? Hakan Çalhanoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde türkü söyledi . pic.twitter.com/Z0iNHQrJVq— Altın Gol #MaskeniTak (@altinngol) December 31, 2020
Также футболист раскрыл тайну – Златан Ибрагимович является фанатом Эбру Гундеш, которая является одной из судей.
Любимая песня шведа – Çingenem.
Похоже, интересное занятие на футбольной пенсии Чалханоглу уже себе присмотрел.
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