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Звезда Милана покорила судей на шоу Голос и рассказала о симпатиях Златана. ВИДЕО

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Новые грани таланта Хакана Чалханоглу.

Звезда Милана покорила судей на шоу Голос и рассказала о симпатиях Златана. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Говорят, талантливый человек - талантлив во всем.

Футболистов это тоже касается.

Хакан Чалханоглу пока не определился со своим будущим в "Милане", а слухи отправляют его то в Англию, то в Испанию.

Но сам игрок в то же время покоряет сердца жюри турецкой версии шоу "Голос".

Спортсмен исполнил турецкую народную песню и получил четыре "да" от судей.

Принимать участие в проекте Хакан не хотел, но подарил женской части жюри цветы, а мужской – свои футболки с "десяткой" на спине.

Также футболист раскрыл тайну – Златан Ибрагимович является фанатом Эбру Гундеш, которая является одной из судей.

Любимая песня шведа – Çingenem.

Похоже, интересное занятие на футбольной пенсии Чалханоглу уже себе присмотрел.

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В статье: Златан Ибрагимович Хакан Чалханоглу Милан (Италия) вТренде
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