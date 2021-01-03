Звезда Милана покорила судей на шоу Голос и рассказала о симпатиях Златана. ВИДЕО

Говорят, талантливый человек - талантлив во всем.

Футболистов это тоже касается.

Хакан Чалханоглу пока не определился со своим будущим в "Милане", а слухи отправляют его то в Англию, то в Испанию.

Но сам игрок в то же время покоряет сердца жюри турецкой версии шоу "Голос".

Спортсмен исполнил турецкую народную песню и получил четыре "да" от судей.

Принимать участие в проекте Хакан не хотел, но подарил женской части жюри цветы, а мужской – свои футболки с "десяткой" на спине.

???? Hakan Çalhanoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde türkü söyledi . pic.twitter.com/Z0iNHQrJVq — Altın Gol #MaskeniTak (@altinngol) December 31, 2020

Также футболист раскрыл тайну – Златан Ибрагимович является фанатом Эбру Гундеш, которая является одной из судей.

Любимая песня шведа – Çingenem.

Похоже, интересное занятие на футбольной пенсии Чалханоглу уже себе присмотрел.