Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
Неплохо отдохнули
Украинские футболисты потихоньку возвращаются из теплых стран и приступают к работе.
Их вторые половинки прилетают в Украину с солидным багажом эффектных фото с экзотических пляжей.
Немало путешествовали игроки "Динамо" со своими любимыми.
Жена Дениса Бойко Лера отдыхала в Мексике.
Девушка Богдана Леднева Маша покоряла пляжи на Мальдивах.
А вот Александр Тымчик с невестой Кариной выбрали местом отдыха Буковель.
Патриотичными были и Илья Забарный со своей возлюбленной Ангелиной, которые провели отпуск во Львове.
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.01.2021 в 11:22
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Unselfish (Белая Церковь )
05.01.2021 в 11:19
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