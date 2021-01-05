Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО

Украинские футболисты потихоньку возвращаются из теплых стран и приступают к работе.

Их вторые половинки прилетают в Украину с солидным багажом эффектных фото с экзотических пляжей.

Немало путешествовали игроки "Динамо" со своими любимыми.

Жена Дениса Бойко Лера отдыхала в Мексике.

Девушка Богдана Леднева Маша покоряла пляжи на Мальдивах.

А вот Александр Тымчик с невестой Кариной выбрали местом отдыха Буковель.

Патриотичными были и Илья Забарный со своей возлюбленной Ангелиной, которые провели отпуск во Львове.