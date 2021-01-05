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Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО

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(1 голосов)

Неплохо отдохнули

Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Украинские футболисты потихоньку возвращаются из теплых стран и приступают к работе.

Их вторые половинки прилетают в Украину с солидным багажом эффектных фото с экзотических пляжей.

Немало путешествовали игроки "Динамо" со своими любимыми.

Жена Дениса Бойко Лера отдыхала в Мексике.

Девушка Богдана Леднева Маша покоряла пляжи на Мальдивах.

А вот Александр Тымчик с невестой Кариной выбрали местом отдыха Буковель.

Патриотичными были и Илья Забарный со своей возлюбленной Ангелиной, которые провели отпуск во Львове.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Богдан Леднев Александр Тымчик вТренде Илья Забарный
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.01.2021 в 11:22
Наречена Тимчика на вигляд найбільш нормальна.
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Unselfish (Белая Церковь )
05.01.2021 в 11:19
Скорее разфуфыренные и насиликоненые, но никак не шикарные...
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