Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО

Харви Барнс - один из главных молодых талантов Англии.

Осенью футболисты "Зари" могли лично убедиться в том, насколько опасным может быть вингер "Лестера".

А за правильный настрой отвечает Наоми - девушка игрока.

У молодых людей красивая история любви, которая началась еще в средней школе и прошла испытания славой.

Сейчас красотка учится в университете, а также развивает InstaFit - ресурс, который помогает с правильным питанием и тренировками.

Ну и конечно же - держит себя в прекрасной форме.