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Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО

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(1 голосов)

Красивая история.

Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Харви Барнс - один из главных молодых талантов Англии.

Осенью футболисты "Зари" могли лично убедиться в том, насколько опасным может быть вингер "Лестера".

А за правильный настрой отвечает Наоми - девушка игрока.

У молодых людей красивая история любви, которая началась еще в средней школе и прошла испытания славой.

Сейчас красотка учится в университете, а также развивает InstaFit - ресурс, который помогает с правильным питанием и тренировками.

Ну и конечно же - держит себя в прекрасной форме.

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В статье: Английская Премьер-лига Лестер Сити вТренде Харви Барнс
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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
10.01.2021 в 12:42
Свои шльондры закончились, так теперь заморских выкладываете?
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mafan (Рівне)
10.01.2021 в 13:14
Ні, то щоб показати, що "какая разніца"
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