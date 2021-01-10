Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Красивая история.
Харви Барнс - один из главных молодых талантов Англии.
Осенью футболисты "Зари" могли лично убедиться в том, насколько опасным может быть вингер "Лестера".
А за правильный настрой отвечает Наоми - девушка игрока.
У молодых людей красивая история любви, которая началась еще в средней школе и прошла испытания славой.
Сейчас красотка учится в университете, а также развивает InstaFit - ресурс, который помогает с правильным питанием и тренировками.
Ну и конечно же - держит себя в прекрасной форме.
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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
10.01.2021 в 12:42
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mafan (Рівне)
10.01.2021 в 13:14
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