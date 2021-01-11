Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
Ей весело и без Криша.
Вчера Криштиану Роналду отметился в воротах "Сассуоло" и упрочил лидерство в списке бомбардиров Серии А.
А его вторая половинка в это же время покоряла волны в Дубае.
Красотка не прерывает свой отпуск и наслаждается восточным солнцем.
Ну и про эффектные кадры для 23 миллионов поклонников не забывает.
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
11.01.2021 в 12:40
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