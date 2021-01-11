Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО

Вчера Криштиану Роналду отметился в воротах "Сассуоло" и упрочил лидерство в списке бомбардиров Серии А.

А его вторая половинка в это же время покоряла волны в Дубае.

Красотка не прерывает свой отпуск и наслаждается восточным солнцем.

Ну и про эффектные кадры для 23 миллионов поклонников не забывает.