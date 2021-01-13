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Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место

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Благодатная тема девушек футболистов живет и не увядает

Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
Новина українською

Защитник "Десны" Ефим Конопля рассказал об отношениях с бывшей девушкой защитника "Динамо" Дениса Попова Анастасией Гладун и ее конфликте с игроком киевлян.

"Мы встречаемся 4 месяца. Там просто, я ее как-то мимолетом заметил, парой слов перекинулись, я какой-то комплимент отвесил. Потом это уже забылось, неделя где-то прошла. А потом я ее еще где-то увидел.

Я не знал, что это девушка Дениса Попова. Потом, когда уже в инстаграме увидел, тогда уже понял. Не хочу это разносить. Она встречалась с Денисом год или больше. Все футболисты знают, какие у них были отношения, никто даже не захотел влазить.

Что такое "ШБ"? Шлюха, б@@@ь. Что может заставить человека написать такое про девушку в соцсетях. Не берем эту ситуацию, а в общем про любого мужчину. Написать такое про девушку. Я не влазил в этот конфликт, понимал, что это абсолютно детский сад, куда не стоит даже соваться.

Мне не пришлось кому-то даже слово говорить, комментарии писать. Моя девушка поставила на место. Мы обсуждали этот момент, много говна из-за этого свалилось. Мы понимали, что такое будет, но это было удивительно.

В сборной мы были с Денисом просто как сокомандники, поздороваться-попрощаться. Близко с ним я никогда не дружил", – сказал Конопля.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Денис Попов Ефим Конопля
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
14.01.2021 в 00:57
Конопля достойно ответил.А Попов соплю распустил.Пускай отращивает Попов.Вот поэтому наверно в игре грубый такой неудовлетворенный этот Попов
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+1
0
football_soccer (Украина)
14.01.2021 в 00:48
я смотрю вот это их фото, прикрепленное в новости, и думаю, неужели он насколько наивен, что правда думает, что она в нем может что-то видеть кроме ... денег и популярности? ))) пацаны ругаются и обижаются друг на друга из-за каких-то кукол исскуственных с ног до головы
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+1
-2
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Spokoyno (Киев)
14.01.2021 в 00:35
Капець! Тепер справа Попова і Фіму "ставити на місце"... Дійсно діти кожному кортить заволати а Н - Б чи В - Д...
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0
-1
Yurget (Чернигов)
14.01.2021 в 00:18
Это дом 2, или, все-таки футбол? Фима - будь мужиком - шли всех "папараци" на...
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+2
0


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