Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место

Защитник "Десны" Ефим Конопля рассказал об отношениях с бывшей девушкой защитника "Динамо" Дениса Попова Анастасией Гладун и ее конфликте с игроком киевлян.

"Мы встречаемся 4 месяца. Там просто, я ее как-то мимолетом заметил, парой слов перекинулись, я какой-то комплимент отвесил. Потом это уже забылось, неделя где-то прошла. А потом я ее еще где-то увидел.

Я не знал, что это девушка Дениса Попова. Потом, когда уже в инстаграме увидел, тогда уже понял. Не хочу это разносить. Она встречалась с Денисом год или больше. Все футболисты знают, какие у них были отношения, никто даже не захотел влазить.

Что такое "ШБ"? Шлюха, б@@@ь. Что может заставить человека написать такое про девушку в соцсетях. Не берем эту ситуацию, а в общем про любого мужчину. Написать такое про девушку. Я не влазил в этот конфликт, понимал, что это абсолютно детский сад, куда не стоит даже соваться.

Мне не пришлось кому-то даже слово говорить, комментарии писать. Моя девушка поставила на место. Мы обсуждали этот момент, много говна из-за этого свалилось. Мы понимали, что такое будет, но это было удивительно.

В сборной мы были с Денисом просто как сокомандники, поздороваться-попрощаться. Близко с ним я никогда не дружил", – сказал Конопля.