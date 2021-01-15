Жена Месси занимается боксом
Неожиданно
Антонелла Рокуццо, жена форварда "Барселоны" Лионеля Месси занимается боксом. Видео с ее тренировки было опубликовано в социальных сетях. На видео она работает с тренером.
Супруга футболиста поделилась соответствующим видео в Instagram. Она призналась, что начала заниматься месяц назад, и ей это нравится.
????¡ Qué buen golpe de Antonela Roccuzzo!— Boxeo Telemundo (@BoxeoTelemundo) January 14, 2021
???? Parece que el fútbol no es el único que se disfruta en casa de #Messi ????
(Vía | stories | antonelaroccuzzo)#leomessi #antonelaroccuzzo #messi #barcelona #fcbarcelona #barca #laliga #box #boxing #boxeo pic.twitter.com/csvRFzcTjC
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