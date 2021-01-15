Жена Месси занимается боксом

Антонелла Рокуццо, жена форварда "Барселоны" Лионеля Месси занимается боксом. Видео с ее тренировки было опубликовано в социальных сетях. На видео она работает с тренером.

Супруга футболиста поделилась соответствующим видео в Instagram. Она призналась, что начала заниматься месяц назад, и ей это нравится.