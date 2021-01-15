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Жена Месси занимается боксом

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(2 голосов)

Неожиданно

Жена Месси занимается боксом
Новина українською

Антонелла Рокуццо, жена форварда "Барселоны" Лионеля Месси занимается боксом. Видео с ее тренировки было опубликовано в социальных сетях. На видео она работает с тренером.

Супруга футболиста поделилась соответствующим видео в Instagram. Она призналась, что начала заниматься месяц назад, и ей это нравится.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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(2 голосов)
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Комментарии (42)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 19:32
І да.. Судячи по техніці, яку вона демонструє на відео, за місяць тренер її більше відтренував ніж натренував
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+11
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
15.01.2021 в 19:17
поэтому Меся выеживается только перед партнерами по команде, клубом и болельщиками)
Ответить
+12
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 19:12
А теперь Алекс смотри, если меня сейчас забанят, значит пи@арчук из редакции 100%
Ответить
+2
-14
prockop4uck (Киев)
15.01.2021 в 19:15
Не ной, никто тебя банить не будет. Разрешаю потявкать на этой ветке.
Ответить
+13
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 19:40
И кто ж это столько минусов мне прям скопом накидал? Пи@арчук, отпусти палец с кнопки, не надо нервничать сынок.
Ответить
+1
-15
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 19:54
Да.. Видать насчёт питарчука я прям в десятку попал. На ветке 1-2 человека, а минусов уже 7
Ответить
+2
-11
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 19:56
Нє істєрі, шкурка
+8
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 00:30
Штаны высушил, обрезка?
+1
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 19:57
И главное даже и не скрывает, шо он из редакции, и не стыдно ему. И куда смотрит Игорь?
Ответить
+2
-10
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 20:14
Уже 10 Кончает он от минусов, чи шо?
Ответить
+2
-6
taras.calena
15.01.2021 в 18:58
Ей просто хочется мужского внимание, которое ей не может дать омеган вроде карлика. Вот и нашла повод уходить с дома....
Ответить
+12
-2
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 19:08
Чапмен, ты ли это? Нет, не ты. Этот чувак туп даже для тебя.
Ответить
+3
-14
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 19:20
Алкаш, навіщо ти пишеш комент, а потім сам відповідаєш на нього?знову бєлка вкусила?
+12
-3
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 19:23
Удивлен увидеть пять минусов на сейчас...Это примерно от двух долб.ебов. Зело активны.
+3
-14
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 18:57
Вовремя побитый муж - залог здоровья жены. Как впрочем и наоборот..
Ответить
+2
-11
prockop4uck (Киев)
15.01.2021 в 18:30
Не удивлен. В семья должен быть мужик.
Ответить
+12
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 18:54
А вот вашей семье не повезло.
Ответить
+2
-15
prockop4uck (Киев)
15.01.2021 в 19:02
Щенок, ты не заблудился?
+11
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 19:10
пи@арчук, ты шо то маешь мне сказать? Сиди молча чушкарь в своей сридакции и сопи в две дырки. Дятел блъ...
+2
-14
prockop4uck (Киев)
15.01.2021 в 19:13
Иначе что? Снова напишешь с три короба угрожая не заходить на сайт, а потом вернешься как ни в чем не бывало? Боюсь-боюсь.
+12
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 19:22
Та на..уй ты кому нужен. Тебе просто указали на твоё чушкарь место. Не мни о себе много тут. Ты здесь НОЛЬ. И я никогда здесь не писал, шо я никогда больше не зайду на этот сайт. Великий писал, Металл кажись писал.. я не писал. Так шо уткнись сынок и больше не тявкай.
+2
-13
prockop4uck (Киев)
15.01.2021 в 19:23
Балабол.
+12
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 19:25
Слушай удот, а ну предоставь доказательства того, шо я это когда-то писал здесь. А потом поговорим, кто из нас балабол.
+2
-14
prockop4uck (Киев)
15.01.2021 в 19:27
А ещё что тебе предоставить? Таблетки от шизы?
+11
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 19:29
Так вот тогда хавальник свой прикрой и не гундось мне больше тут, пиз@абол
+2
-14
prockop4uck (Киев)
15.01.2021 в 19:31
Все с тобой понятно)
+11
-3
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 19:31
Да, Олег, не пох. на него? Это чмо появляется здесь только поп.издеть. Всегда ничего и ни о чем. Просто мусор.
+3
-12
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 19:33
Да, ты прав Виталя, шо это я, в самом то деле? Обращаю внимание на всякую пыль придорожную..
+2
-12
prockop4uck (Киев)
15.01.2021 в 19:35
Все, щенок. Потявкал и уходи, женушка пришла. Подбуханная)
+11
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 19:36
Грузчіку :І тут бєлочна алкашня вспливла неначе в унітазі г... але правильно ти про себе говориш хоч і в третій особі
+11
-3
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 19:56
Вам, мальчики, непох. на все эти плюсы-минусы? Вернитесь в реальную жизнь. Ладно, я, дядька, развлекаюсь. "Остановитесь"(с)
+3
-9
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 20:03
Ай, нет. Еще три клоуна немедленно отминусовали. Нет, чтобы подумать. Что с этой страной не так?
+3
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 20:06
Прикинь Виталя, нет шоб щас от девок молодых возбуждение иметь, эта пацанва к уже немолодым дядькам цепляется. Извращенцы какие-то блъ, ей богу.
+2
-7
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 20:17
Так вот и получается. Не знаю, где у них и что не работает, что они взрослым дядькам пытаются сопротивляться.
+2
-7
prockop4uck (Киев)
15.01.2021 в 20:21
Сам мне написал и теперь говорит, что к нему пристают. А потом обижается на "балабола".
+3
-6
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 20:22
Видать в сборочно-наладочном цехе шо то недоглядели.. Бракованную партию выпустили. Решили не выбрасывать. Назвали их журналистами и усадили возле компьютеров...
+2
-7
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 20:27
Сборочно-наладочному цеху уже сто лет. Четыре поколения сменилось и заметно, что все хуже и хуже.
+3
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
16.01.2021 в 00:34
Пи@арчук, ты педрило е@учее, посмотри, как я тебе написал и как ты мне ответило. Дегенерат малолетний.. тьфу..
+1
-4
oda1979 (Запорожье)
15.01.2021 в 18:05
Понятно теперь, почему Меська пропускает матчи. Из-за побоев играть не может
Ответить
+13
-5
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 17:48
Все ж таки призналась! Напевно тренер краще "тренує" ніж мессі і їй це подобається
Ответить
+12
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 19:01
Блъ, Вітя, вєчно ти в якусь пиз@у носом влізеш...
Ответить
+4
-12
avatar
MES QUE UN CLUB
15.01.2021 в 17:36
Всё правильно, теперь он будет быстрее по полю ходить.)
Ответить
+5
-11


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