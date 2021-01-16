  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Грэмми ждет. В сети появился клип, посвященный Жерсону Родригесу. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Не про Лео и не про Криша.

Грэмми ждет. В сети появился клип, посвященный Жерсону Родригесу. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Жерсон Родригес уже присоединился к "Динамо" и готовится к сезону вместе с командой.

А тем временем в сети появился клип под кратким и понятным названием GR10.

Работа музыкальных исполнителей Jah Arrogante и Jayo Brudjez пока не рвет топы.

Но официальный релиз состоялся только вчера - все еще впереди.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига вТренде Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...