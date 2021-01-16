Грэмми ждет. В сети появился клип, посвященный Жерсону Родригесу. ВИДЕО
Не про Лео и не про Криша.
Жерсон Родригес уже присоединился к "Динамо" и готовится к сезону вместе с командой.
А тем временем в сети появился клип под кратким и понятным названием GR10.
Работа музыкальных исполнителей Jah Arrogante и Jayo Brudjez пока не рвет топы.
Но официальный релиз состоялся только вчера - все еще впереди.
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