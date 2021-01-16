Грэмми ждет. В сети появился клип, посвященный Жерсону Родригесу. ВИДЕО

Жерсон Родригес уже присоединился к "Динамо" и готовится к сезону вместе с командой.

А тем временем в сети появился клип под кратким и понятным названием GR10.

Работа музыкальных исполнителей Jah Arrogante и Jayo Brudjez пока не рвет топы.

Но официальный релиз состоялся только вчера - все еще впереди.