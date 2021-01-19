Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
Мнение с той стороны
Жена полузащитника "
– Многие в грубой форме пишут, что современные девушки, в частности жены футболистов, стали пробирочными и похожими друг на друга. Это издержки современной моды или проблема?
– Я тоже видела такие высказывания. Они немного раздражают, потому что большинство смотрят на губы и поэтому считают всех одинаковыми. Но ведь все люди разные, у всех были разные мотивы прибегнуть к этой процедуре.
Есть те, кто переусердствует, но из-за этого глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки. Все стараются за собой ухаживать, быть красивыми, но в этом ничего плохого нет. А кому скучно живется, тот выливает негатив на других.
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