Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки

Жена полузащитника " Динамо " Виталия Буяльского Алина прокомментировала в интервью сложившееся мнение о том, что жены футболистов зачастую схожи внешне.

– Многие в грубой форме пишут, что современные девушки, в частности жены футболистов, стали пробирочными и похожими друг на друга. Это издержки современной моды или проблема?

– Я тоже видела такие высказывания. Они немного раздражают, потому что большинство смотрят на губы и поэтому считают всех одинаковыми. Но ведь все люди разные, у всех были разные мотивы прибегнуть к этой процедуре.

Есть те, кто переусердствует, но из-за этого глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки. Все стараются за собой ухаживать, быть красивыми, но в этом ничего плохого нет. А кому скучно живется, тот выливает негатив на других.