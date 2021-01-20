  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Новичок Ворсклы покоряет одноклубников шикарным музыкальным номером. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Талант!

Новичок Ворсклы покоряет одноклубников шикарным музыкальным номером. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" стала одним из самых активных игроков на зимнем трансферном рынке.

Среди новичков уже успел выделиться Амилкар Коджови.

Испанский полузащитник роскошно исполнил на посвящении композицию Papaoutai французского музыканта Stromae.

Если он так же будет зажигать на поле - это будет отличный трансфер!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига вТренде Ворскла Амилькар Коджови
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...