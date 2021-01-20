Новичок Ворсклы покоряет одноклубников шикарным музыкальным номером. ВИДЕО
Талант!
"Ворскла" стала одним из самых активных игроков на зимнем трансферном рынке.
Среди новичков уже успел выделиться Амилкар Коджови.
Испанский полузащитник роскошно исполнил на посвящении композицию Papaoutai французского музыканта Stromae.
Если он так же будет зажигать на поле - это будет отличный трансфер!
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