  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО

Новости
(2 голосов)

На футбольной пенсии не отдыхает.

Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Не так давно Фернандо Торрес вернулся в родной "Атлетико", став главным тренером второй команды клуба.

Но удивило пользователей сети не это.

Испанец стал официальным лицом бренда AW8 в Азии, где заканчивал профессиональную карьеру.

На презентации экс-футболист предстал в футболке, которая едва ли не трескалась на его огромных бицепсах.

В интернете тут же вспомнили прошлогоднюю историю с Леоном Горецкой из "Баварии".

Однако, немец все-таки действующий футболист, а испанец закончил карьеру еще в 2019-м.

И вместо комфотного отдыха с бокалом вина на пляже, он открыл сеть финтес-клубов, где сам же является частым гостем.

Кроме того - спортсмен увлекся боксом и регулярно тренируется с профессионалом Нельсоном Дотелем.

Спору нет - достойно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фернандо Торрес Атлетико (Мадрид) Ла Лига вТренде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...