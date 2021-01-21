Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО

Не так давно Фернандо Торрес вернулся в родной "Атлетико", став главным тренером второй команды клуба.

Но удивило пользователей сети не это.

Испанец стал официальным лицом бренда AW8 в Азии, где заканчивал профессиональную карьеру.

На презентации экс-футболист предстал в футболке, которая едва ли не трескалась на его огромных бицепсах.

В интернете тут же вспомнили прошлогоднюю историю с Леоном Горецкой из "Баварии".

Однако, немец все-таки действующий футболист, а испанец закончил карьеру еще в 2019-м.

И вместо комфотного отдыха с бокалом вина на пляже, он открыл сеть финтес-клубов, где сам же является частым гостем.

Кроме того - спортсмен увлекся боксом и регулярно тренируется с профессионалом Нельсоном Дотелем.

Спору нет - достойно.