Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
На футбольной пенсии не отдыхает.
Не так давно Фернандо Торрес вернулся в родной "Атлетико", став главным тренером второй команды клуба.
Но удивило пользователей сети не это.
Испанец стал официальным лицом бренда AW8 в Азии, где заканчивал профессиональную карьеру.
На презентации экс-футболист предстал в футболке, которая едва ли не трескалась на его огромных бицепсах.
В интернете тут же вспомнили прошлогоднюю историю с Леоном Горецкой из "Баварии".
Однако, немец все-таки действующий футболист, а испанец закончил карьеру еще в 2019-м.
И вместо комфотного отдыха с бокалом вина на пляже, он открыл сеть финтес-клубов, где сам же является частым гостем.
Кроме того - спортсмен увлекся боксом и регулярно тренируется с профессионалом Нельсоном Дотелем.
Спору нет - достойно.
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