Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
Сейчас она с командой на сборах.
Шахтер начал сезона 20/21 без серьезных трансферов (не считая возвращений из аренд).
Впрочем, одно сильное приобретение у команды было.
Осенью клуб представил новую ведущую Shakhtar TV, которой стала Ольга Каленчук - сестра воспитанника "горняков" Максима Каленчука, который сейчас выступает в "Витебске".
Яркая блондинка уже успела заявить о том, что ее мечта сбылась - и приступить к исполнению обязанностей.
Сейчас она находится с командой на сборах в Турции, откуда ведет репортажи про успехи подопечных Каштру.
Многие уже успели заметить, что девушка много волнуется и порой качество материала серьезно страдает.
Зато в купальнике Ольга смотрится прекрасно.
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