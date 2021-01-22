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Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО

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Сейчас она с командой на сборах.

Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Шахтер начал сезона 20/21 без серьезных трансферов (не считая возвращений из аренд).

Впрочем, одно сильное приобретение у команды было.

Осенью клуб представил новую ведущую Shakhtar TV, которой стала Ольга Каленчук - сестра воспитанника "горняков" Максима Каленчука, который сейчас выступает в "Витебске".

Яркая блондинка уже успела заявить о том, что ее мечта сбылась - и приступить к исполнению обязанностей.

Сейчас она находится с командой на сборах в Турции, откуда ведет репортажи про успехи подопечных Каштру.

Многие уже успели заметить, что девушка много волнуется и порой качество материала серьезно страдает.

Зато в купальнике Ольга смотрится прекрасно.

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В статье: Английская Премьер-лига Максим Каленчук вТренде Шахтер
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