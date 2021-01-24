Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
Уберите детей от экрана.
Вчера "Милан" потерпел сокрушительное поражение от "Аталанты", которое едва не стоило команде первого места в Серии А.
Лидер "россо-нери" Златан Ибрагимович решил, что наступило самое время для решительных действий.
Футболист опубликовал фото с обритой налысо головой в своем инстаграме.
All In - гласит подпись под фото, что намекает на серьезность намерений шведа.
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Комментарии (2)
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loogemismizank (kiev)
24.01.2021 в 20:10
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Hanter44 (Baburka)
24.01.2021 в 19:50
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.01.2021 в 18:41
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