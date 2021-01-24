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Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО

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(2 голосов)

Уберите детей от экрана.

Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Милан" потерпел сокрушительное поражение от "Аталанты", которое едва не стоило команде первого места в Серии А.

Лидер "россо-нери" Златан Ибрагимович решил, что наступило самое время для решительных действий.

Футболист опубликовал фото с обритой налысо головой в своем инстаграме.

All In - гласит подпись под фото, что намекает на серьезность намерений шведа.

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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Милан (Италия) вТренде
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Комментарии (2)
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loogemismizank (kiev)
24.01.2021 в 20:10
хочeшь тpаxнyть краcивую дeвкy?! Oдинoкие и Замyжниe oчень xoтят ceкca, здесь дают в пoпy и бeрyт в pот, без дeнeг и обязательств, все aнoнимнo и беcплaтнo, можешь убeдиться cам ------ srt.vg/club
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Hanter44 (Baburka)
24.01.2021 в 19:50
Это СОБЫТИЕ!!!! Ничего более достойного в мире не нашлось.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.01.2021 в 18:41
Оцього я і чекав. Не здивуюсь, якщо він побриє ще когось із команди.
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