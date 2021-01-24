Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО

Вчера "Милан" потерпел сокрушительное поражение от "Аталанты", которое едва не стоило команде первого места в Серии А.

Лидер "россо-нери" Златан Ибрагимович решил, что наступило самое время для решительных действий.

Футболист опубликовал фото с обритой налысо головой в своем инстаграме.

All In - гласит подпись под фото, что намекает на серьезность намерений шведа.