Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО

2020-й год многие будут вспоминать с содроганием, но для некоторых он принес и хорошие воспоминания.

Бернарду Силва вчера помог "Манчестер Сити" разгромить "Вест Бромвич", отметившись голевой передачей на Жоау Канселу.

Для португальца сезон получился скомканным с футбольной точки зрения, но в личной жизни у него все отлично.

Осенью футболист много пропустил из-за повреждений и карантина.

Но внезапно освободившееся время он проводил не один, а в компании очаровательной девушки.

Инес Томаз - португальская модель, с которой игрок познакомился весной во время отдыха на родине, пока в чемпионатах была пауза.

Красотка работает моделью и активно сотрудничает с "зелеными брендами", которые борются за сохранение окружающей среды.

Конечно же, вместе со своим бойфрендом девушка перебралась и в Манчестер, где продолжает свою деятельность.

А заодно ждет мировой победы над коронавирусом и возможности свободно посещать матчи Бернарду.