Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Ну и позирует в бикини, куда же без этого.
2020-й год многие будут вспоминать с содроганием, но для некоторых он принес и хорошие воспоминания.
Бернарду Силва вчера помог "Манчестер Сити" разгромить "Вест Бромвич", отметившись голевой передачей на Жоау Канселу.
Для португальца сезон получился скомканным с футбольной точки зрения, но в личной жизни у него все отлично.
Осенью футболист много пропустил из-за повреждений и карантина.
Но внезапно освободившееся время он проводил не один, а в компании очаровательной девушки.
Инес Томаз - португальская модель, с которой игрок познакомился весной во время отдыха на родине, пока в чемпионатах была пауза.
Красотка работает моделью и активно сотрудничает с "зелеными брендами", которые борются за сохранение окружающей среды.
Конечно же, вместе со своим бойфрендом девушка перебралась и в Манчестер, где продолжает свою деятельность.
А заодно ждет мировой победы над коронавирусом и возможности свободно посещать матчи Бернарду.
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