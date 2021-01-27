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Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Ну и позирует в бикини, куда же без этого.

Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

2020-й год многие будут вспоминать с содроганием, но для некоторых он принес и хорошие воспоминания.

Бернарду Силва вчера помог "Манчестер Сити" разгромить "Вест Бромвич", отметившись голевой передачей на Жоау Канселу.

Для португальца сезон получился скомканным с футбольной точки зрения, но в личной жизни у него все отлично.

Осенью футболист много пропустил из-за повреждений и карантина.

Но внезапно освободившееся время он проводил не один, а в компании очаровательной девушки.

Инес Томаз - португальская модель, с которой игрок познакомился весной во время отдыха на родине, пока в чемпионатах была пауза.

Красотка работает моделью и активно сотрудничает с "зелеными брендами", которые борются за сохранение окружающей среды.

Конечно же, вместе со своим бойфрендом девушка перебралась и в Манчестер, где продолжает свою деятельность.

А заодно ждет мировой победы над коронавирусом и возможности свободно посещать матчи Бернарду.

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Сити Бернарду Силва вТренде
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
27.01.2021 в 14:01
в кои веки нормальная баба на фото.. Только вот через пару лет начнет колоться и впрыскивать как все..
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alex.belogubko (одесса)
27.01.2021 в 13:12
Морозючка уходит назад --теряет первые места
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winter (Berlin)
27.01.2021 в 12:46
Оця ніби не сильно видута
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