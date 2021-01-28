Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
Не отвести взгляд.
Буквально вчера "Лацио" объявил о подписании контракта с защитником "Милана" Матео Мусаккио.
В Риме уже ждут не только самого футболиста, но и его вторую половинку.
Ирен Гонсалес Тобоса уже успела стать известной личностью.
Пара познакомилась в Испании, где игрок выступал за "Вильярреал".
Девушка получила степень в области хирургии и работает анастезиологом в мадридской больнице.
Кроме того, параллельно с основной работой, красотка начала получать образование в области пластической хирургии.
В результате, не так давно она открыла свой кабинет естетической медицины.
Несмотря на длительные отношения и наличие двух сыновей, молодые люди не торопятся играть свадьбу.
Сейчас на инстаграм Ирен подписано уже больше 70 тысяч человек и их число продолжает расти.
Беглого взгляда на эффектную брюнетку достаточно, чтобы понять почему.
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