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Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО

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Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
UA-Футбол
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Буквально вчера "Лацио" объявил о подписании контракта с защитником "Милана" Матео Мусаккио.

В Риме уже ждут не только самого футболиста, но и его вторую половинку.

Ирен Гонсалес Тобоса уже успела стать известной личностью.

Пара познакомилась в Испании, где игрок выступал за "Вильярреал".

Девушка получила степень в области хирургии и работает анастезиологом в мадридской больнице.

Кроме того, параллельно с основной работой, красотка начала получать образование в области пластической хирургии.

В результате, не так давно она открыла свой кабинет естетической медицины.

Несмотря на длительные отношения и наличие двух сыновей, молодые люди не торопятся играть свадьбу.

Сейчас на инстаграм Ирен подписано уже больше 70 тысяч человек и их число продолжает расти.

Беглого взгляда на эффектную брюнетку достаточно, чтобы понять почему.

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В статье: Серия А Матео Мусаккьо Милан (Италия) Лацио вТренде
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