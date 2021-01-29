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По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО

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Переход уже совсем скоро

По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" договорились об аренде полузащитника Джесси Лингарда.

Британец играет на правом фланге и является прямым конкурентом Андрея Ярмоленко.

Официально "молотобойцы" еще не объявили о переходе, но футболист уже раскрыл все карты.

Джесси показал упакованные чемоданы и хэштег #HummerTime.

По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО - изображение 1

Похоже, официального объявления ждать недолго.

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В статье: Английская Премьер-лига Джесси Лингард Манчестер Юнайтед вТренде Вест Хэм
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