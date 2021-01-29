По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
Переход уже совсем скоро
Вчера стало известно, что "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" договорились об аренде полузащитника Джесси Лингарда.
Британец играет на правом фланге и является прямым конкурентом Андрея Ярмоленко.
Официально "молотобойцы" еще не объявили о переходе, но футболист уже раскрыл все карты.
Джесси показал упакованные чемоданы и хэштег #HummerTime.
Похоже, официального объявления ждать недолго.
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