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Смотрел баскетбол и готовил индейку. Чем занимался Лингард последние полгода без футбола. ФОТО

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Точно не скучал

Смотрел баскетбол и готовил индейку. Чем занимался Лингард последние полгода без футбола. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Когда-то в Джесси Лингарде видели того человека, который станет новой надеждой "Манчестер Юнайтед" вместе с лучшим другом Маркусом Рэшфордом.

Маркус действительно идет по этому пути, а вот у Джесси начались проблемы.

Футболист провалил прошлый сезон, а в этом розыгрыше АПЛ пока не провел на поле ни единой минуты.

Впрочем, скучать игроку тоже не приходилось.

В августе вниманием спортсмена завладело возобновление сезона НБА, где спортсмен поддерживал "Торонто Рэпторз".

После этого он отправился поправлять здоровье на знаменитом острове Миконос, где тусуются все знаменитости.

Сентябрь Джесси провел с семьей, отпраздновав день рождения дочери.

В октябре поддерживал свою команду в Лиге чемпионов сидя дома с фисташками.

Ноябрь начался с Хэлоуина, который футболист отмечал в образе главного героя сериала "Бумажный дом".

Нельзя было пропустить и День Благодарения с традиционным запеканием индейки.

К Рождеству игрок тоже начал готовиться заранее, похваставшись крутой картиной с изображением самого себя с дочерью.

В череде празников не был забыт и день рождение домашнего любимца Крида.

Ну и 2021-й год Джесси начал с пожелания здоровья, успеха и счастья.

Что ж, может и его в "Вест Хэме" наконец ждет успех после нескольких лет страданий.

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В статье: Английская Премьер-лига Джесси Лингард Манчестер Юнайтед вТренде Вест Хэм
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