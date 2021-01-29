Смотрел баскетбол и готовил индейку. Чем занимался Лингард последние полгода без футбола. ФОТО
Точно не скучал
Когда-то в Джесси Лингарде видели того человека, который станет новой надеждой "Манчестер Юнайтед" вместе с лучшим другом Маркусом Рэшфордом.
Маркус действительно идет по этому пути, а вот у Джесси начались проблемы.
Футболист провалил прошлый сезон, а в этом розыгрыше АПЛ пока не провел на поле ни единой минуты.
Впрочем, скучать игроку тоже не приходилось.
В августе вниманием спортсмена завладело возобновление сезона НБА, где спортсмен поддерживал "Торонто Рэпторз".
После этого он отправился поправлять здоровье на знаменитом острове Миконос, где тусуются все знаменитости.
Сентябрь Джесси провел с семьей, отпраздновав день рождения дочери.
В октябре поддерживал свою команду в Лиге чемпионов сидя дома с фисташками.
Ноябрь начался с Хэлоуина, который футболист отмечал в образе главного героя сериала "Бумажный дом".
Нельзя было пропустить и День Благодарения с традиционным запеканием индейки.
К Рождеству игрок тоже начал готовиться заранее, похваставшись крутой картиной с изображением самого себя с дочерью.
В череде празников не был забыт и день рождение домашнего любимца Крида.
Ну и 2021-й год Джесси начал с пожелания здоровья, успеха и счастья.
Что ж, может и его в "Вест Хэме" наконец ждет успех после нескольких лет страданий.
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