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Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом

Новости
(1 голосов)

Точнее, пока что только амбассадором

Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
Новина українською

Экс-подруга нападающего "Динамо" Владислава Супряги, которая недавно ушла к защитнику "Шахтера" Валерию Бондарю, объявила о начале карьеры футбольного агента.

О новом начинании Дарья Савина сообщила на своей странице в Инстаграме.

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"Друзья, рада официально объявить о том, что с сегодняшнего дня я - амбассадор компании Authentic Football. Я буду представлять интересы компании на сборах команд в таких странах, как Турция, ОАЭ, Австрия, Кипр, Испания, Словения и др.

Мы покажем вам новый̆ уровень, и он будет ТОП! Спасибо за доверие, я не подведу", - написала Савина.

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В статье: Дарья Сваина
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Комментарии (10)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.01.2021 в 23:07
знову, що знову ця цицьката губоприсоска савіна - ще й агентом... та не може бути
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+2
0
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Микко82 (Херсон)
29.01.2021 в 23:07
Вона навіть близько не футбольний агент - це якась VIP обслуговуючий персонал. Хоча дивлячись на фізіономію - може і не VIP.
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.01.2021 в 23:09
Микко82 (Херсон) - редакціія навіть полінувалася фотку іншу цієї савіної знайти - ту ж саму фотку вставили...комусь з редакції больно запала...
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+2
0
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Микко82 (Херсон)
29.01.2021 в 23:21
Редакція такими статтями підштовхує на "інтелектуальну" дискусію - більше коментарів збирають хіба новини про Вітю Коваленка.
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
29.01.2021 в 23:03
Приходит футболист в публичный дом, снимает себе барышню и занимается с ней сексом. Тут откуда ни возьмись вламывается полиция с облавой. Всех построили в коридоре и проводят дознание:— Ты кто? Проститутка?— Нет, что вы! Я футбольный агент!— А ты?— А я амбассадор!Футболист не выдерживает и говорит:— Не, вы только посмотрите на этих красавиц! Сейчас окажется, что проститутка тут — я!
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0
0
Конфуцій (Львів)
29.01.2021 в 22:58
Добре, що не нейрохірург
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0
0
Конфуцій (Львів)
29.01.2021 в 22:58
Добре, що не нейрохірург
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
29.01.2021 в 22:41
Может редакция способна объяснить в чем именно скандальность этой девушки.?Биологическую слизь прошу не беспокоиться.
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
29.01.2021 в 22:55
Дурка, не тереби бабурку....
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0
0
Лекарь (село Дарница)
29.01.2021 в 22:37
Пипец, куда катится мир... Шлюхи уже "амбассадорами" становятся.
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+2
0


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