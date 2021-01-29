Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом

Экс-подруга нападающего "Динамо" Владислава Супряги, которая недавно ушла к защитнику "Шахтера" Валерию Бондарю, объявила о начале карьеры футбольного агента.

О новом начинании Дарья Савина сообщила на своей странице в Инстаграме.

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"Друзья, рада официально объявить о том, что с сегодняшнего дня я - амбассадор компании Authentic Football. Я буду представлять интересы компании на сборах команд в таких странах, как Турция, ОАЭ, Австрия, Кипр, Испания, Словения и др.

Мы покажем вам новый̆ уровень, и он будет ТОП! Спасибо за доверие, я не подведу", - написала Савина.