Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
Немного поторопилась.
Как известно, "Ливерпуль" испытывает большие кадровые трудности в линии обороны и спешно ищет усиление на стороне.
Таким усилением должен был стать Дуйе Чалета-Цар.
Защитник "Марселя" уже обо всем договорился с англичанами, клубы тоже вроде бы ударили по рукам - дело оставалось только за медосмотром.
Хорват уже выехал в аэропорт, где частным рейсом должен был прибыть в Англию.
Девушка футболиста Адриана уже опубликовала в историях видео с композицией легендарных "Битлз" All You Need Is Love.
Намек был понятен - вот только что-то пошло не так.
Вернее, все достаточно прозаично - в последний момент "Марсель" дал заднюю.
Клуб банально не смог найти адекватную замену игроку.
А эффектная красотка уже явно примеряла на себя жизнь в Ливерпуле.
Что ж, остается только насладиться красотой яркой модели.
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