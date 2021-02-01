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Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО

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Немного поторопилась.

Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Как известно, "Ливерпуль" испытывает большие кадровые трудности в линии обороны и спешно ищет усиление на стороне.

Таким усилением должен был стать Дуйе Чалета-Цар.

Защитник "Марселя" уже обо всем договорился с англичанами, клубы тоже вроде бы ударили по рукам - дело оставалось только за медосмотром.

Хорват уже выехал в аэропорт, где частным рейсом должен был прибыть в Англию.

Девушка футболиста Адриана уже опубликовала в историях видео с композицией легендарных "Битлз" All You Need Is Love.

Намек был понятен - вот только что-то пошло не так.

Вернее, все достаточно прозаично - в последний момент "Марсель" дал заднюю.

Клуб банально не смог найти адекватную замену игроку.

А эффектная красотка уже явно примеряла на себя жизнь в Ливерпуле.

Что ж, остается только насладиться красотой яркой модели.

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В статье: Английская Премьер-лига Ливерпуль Марсель Дуйе Чалета-Цар вТренде
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