Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Удивительная история.
Матч регулярного чемпионата НБА между "Атлантой Хокс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" получился крайне напряженным.
Нерв игры в какой-то момент передался и зрителям в первых рядах (Атланта – один из городов, в котором разрешили небольшое количество болельщиков на стадионе).
За 8 минут до конца поединка арбитры остановили игру из-за агрессивного поведения болельщицы "Хокс".
The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021
Эффектная блондинка вступила в перепалку с главной звездой "Лейкерс" ЛеБроном Джеймсом.
Дамочку пришлось вывести с арены, а уже после матча начали всплывать подробности.
Свет на ситуацию пролила сама "потерпевшая".
Джулиана Карлос записала видео, в котором объяснила, что спровоцировало ее на конфликт.
"ЛеБрон Джеймс посмотрел на моего мужа и что-то ему сказал. Я встала и сказала, чтобы он не говорил с моим мужем, на что он ответил "Закрой рот, сучка". Мне пришлось ответить "Это ты закрой, сволочь"", - сообщила женщина.
pic.twitter.com/5SKVbIphdZ https://t.co/lyVPnBGYA9— Ballislife.com (@Ballislife) February 2, 2021
Как оказалось позже, Джулиана – бьюти-блогер.
В своем инстаграме и на ютубе она рассказывает о макияже и прическах.
После игры 25-летняя блондинка стала героем мема.
ЛеБрон написал об этом инциденте в своем твиттере "Карен из первого ряда была в ярости".
Courtside Karen was MAD MAD!!— LeBron James (@KingJames) February 2, 2021
В Америке "Карен" - это символ стереотипной "блондинки" средних лет, которая всегда находит повод устроить скандал и агрессивно настроена к представителям других рас и вероисповеданий.
Сначала партнеры по команде, а потом и баскетбольные болельщики тут же подхватили хештэг #CourtsideKaren.
Стоит также отметить, что супруг Джулианы, который первым зацепился с Джеймос, зовут Крис – он бизнесмен, который не так давно купил пентхаус за 25 миллионов долларов.
Чем закончиться эта история – пока неизвестно.
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