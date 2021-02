Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО

Матч регулярного чемпионата НБА между "Атлантой Хокс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" получился крайне напряженным.

Нерв игры в какой-то момент передался и зрителям в первых рядах (Атланта – один из городов, в котором разрешили небольшое количество болельщиков на стадионе).

За 8 минут до конца поединка арбитры остановили игру из-за агрессивного поведения болельщицы "Хокс".

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll