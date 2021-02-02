Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО

Матч регулярного чемпионата НБА между "Атлантой Хокс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" получился крайне напряженным.

Нерв игры в какой-то момент передался и зрителям в первых рядах (Атланта – один из городов, в котором разрешили небольшое количество болельщиков на стадионе).

За 8 минут до конца поединка арбитры остановили игру из-за агрессивного поведения болельщицы "Хокс".

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021

Эффектная блондинка вступила в перепалку с главной звездой "Лейкерс" ЛеБроном Джеймсом.

Дамочку пришлось вывести с арены, а уже после матча начали всплывать подробности.

Свет на ситуацию пролила сама "потерпевшая".

Джулиана Карлос записала видео, в котором объяснила, что спровоцировало ее на конфликт.

"ЛеБрон Джеймс посмотрел на моего мужа и что-то ему сказал. Я встала и сказала, чтобы он не говорил с моим мужем, на что он ответил "Закрой рот, сучка". Мне пришлось ответить "Это ты закрой, сволочь"", - сообщила женщина.

Как оказалось позже, Джулиана – бьюти-блогер.

В своем инстаграме и на ютубе она рассказывает о макияже и прическах.

После игры 25-летняя блондинка стала героем мема.

ЛеБрон написал об этом инциденте в своем твиттере "Карен из первого ряда была в ярости".

Courtside Karen was MAD MAD!! — LeBron James (@KingJames) February 2, 2021

В Америке "Карен" - это символ стереотипной "блондинки" средних лет, которая всегда находит повод устроить скандал и агрессивно настроена к представителям других рас и вероисповеданий.

Сначала партнеры по команде, а потом и баскетбольные болельщики тут же подхватили хештэг #CourtsideKaren.

Стоит также отметить, что супруг Джулианы, который первым зацепился с Джеймос, зовут Крис – он бизнесмен, который не так давно купил пентхаус за 25 миллионов долларов.

Чем закончиться эта история – пока неизвестно.