Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Защита и опора спортсмена
Андреа Белотти - один из лучших нападающих итальянского футбола последнего десятилетия.
В свои 27 лет у него уже 96 голов в Серии А и можно с уверенностью сказать, что в этом сезоне он покорит сотню.
А на днях он еще и проявил себя с человеческой стороны, когда подсказал судье матча с "Аталантой", что на нем не нарушали правила.
В лучшие и худшие моменты карьеры с игроком была его вторая половина.
Джорджия с ранних лет была готова связать свою жизнь с футболом.
Девушка выросла на Сицилии и была большой фанаткой "Палермо".
Тем не менее, на пути к своей мечте она сделала небольшой поворот в сторону карьеры модели.
Пополнив свою коллекцию титулов званием "Мисс Палермо", Джорджия устроилась работать корреспонденткой на региональном спортивном ТВ.
Здесь судьба и свела ее с будущим мужем, который как раз выступал за команду Джузеппе Якини.
С тех пор пара неразлучна и в скором времени ожидает появления первенца.
По такому случаю, можно просто насладиться красотой знойной итальянки.
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