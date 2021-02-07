Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО

Андреа Белотти - один из лучших нападающих итальянского футбола последнего десятилетия.

В свои 27 лет у него уже 96 голов в Серии А и можно с уверенностью сказать, что в этом сезоне он покорит сотню.

А на днях он еще и проявил себя с человеческой стороны, когда подсказал судье матча с "Аталантой", что на нем не нарушали правила.

В лучшие и худшие моменты карьеры с игроком была его вторая половина.

Джорджия с ранних лет была готова связать свою жизнь с футболом.

Девушка выросла на Сицилии и была большой фанаткой "Палермо".

Тем не менее, на пути к своей мечте она сделала небольшой поворот в сторону карьеры модели.

Пополнив свою коллекцию титулов званием "Мисс Палермо", Джорджия устроилась работать корреспонденткой на региональном спортивном ТВ.

Здесь судьба и свела ее с будущим мужем, который как раз выступал за команду Джузеппе Якини.

С тех пор пара неразлучна и в скором времени ожидает появления первенца.

По такому случаю, можно просто насладиться красотой знойной итальянки.