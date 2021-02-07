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Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Внезапно.

Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Одна из самых резонансных событий прошлого года - начало отношений Валерия Бондаря и Даши Савиной.

Эту историю активно обсуждали и рядовые болельщики, и сами футболисты, которые хорошо знакомы с бывшем парнем блондинки - Владиславом Супрягой.

И вот 2021-й год пара тоже решила начать с громкого события.

Защитник "Шахтера" организовал для своей возлюбленной сюрприз и крайне эффектно предложил ей выйти за него замуж прямо на берегу Днепра.

Конечно же, красотка-телеведущая ответила согласием.

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В статье: Украинская Премьер-лига Валерий Бондарь вТренде Денис Попов Шахтер
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Комментарии (3)
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Саша AS80 (Харків)
07.02.2021 в 18:19
Діваха мабуть з чималим досвідом. Вже знає як задовільнити свого коханого
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+3
0
bokasa_tridvaras (Город)
07.02.2021 в 18:08
что то тихо..где эти ..с мазолями на руках? почему до сих пор не вылезли?) пысы.. новость ни о чем..у каждого есть бывшие..бывшая.. какая разница к ем кто отношения порвал а с кем начал
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+2
-6
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.02.2021 в 18:47
Так ти ж і виліз. Всіх мексиканців обслужив у всі дірки? За вчорашнім бізнес-планом?
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+4
0


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