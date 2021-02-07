Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО

Одна из самых резонансных событий прошлого года - начало отношений Валерия Бондаря и Даши Савиной.

Эту историю активно обсуждали и рядовые болельщики, и сами футболисты, которые хорошо знакомы с бывшем парнем блондинки - Владиславом Супрягой.

И вот 2021-й год пара тоже решила начать с громкого события.

Защитник "Шахтера" организовал для своей возлюбленной сюрприз и крайне эффектно предложил ей выйти за него замуж прямо на берегу Днепра.

Конечно же, красотка-телеведущая ответила согласием.