Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
Внезапно.
Одна из самых резонансных событий прошлого года - начало отношений Валерия Бондаря и Даши Савиной.
Эту историю активно обсуждали и рядовые болельщики, и сами футболисты, которые хорошо знакомы с бывшем парнем блондинки - Владиславом Супрягой.
И вот 2021-й год пара тоже решила начать с громкого события.
Защитник "Шахтера" организовал для своей возлюбленной сюрприз и крайне эффектно предложил ей выйти за него замуж прямо на берегу Днепра.
Конечно же, красотка-телеведущая ответила согласием.
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Комментарии (3)
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Саша AS80 (Харків)
07.02.2021 в 18:19
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bokasa_tridvaras (Город)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
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