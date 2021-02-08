Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
Неплохо.
2021-й год начался для Исмаили с хороших новостей.
Бразилец восстановился после тяжелой травмы и уже успел выйти на поле в контрольных матчах "Шахтера".
Такое событие можно и отметить.
Причем пример игрок взял со своего коллеги по позиции из "Динамо" Виталия Миколенко.
Футболист "бело-синих" любит выбираться на зимнюю рыбалку.
Отправился наводить страх на рыбу и "горняк".
Причем даже успел похвастаться уловом.
Улов ИсмаилиОпубліковано FC SHAKHTAR Неділя, 7 лютого 2021 р.
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Комментарии (2)
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Andriy Mironyuk
08.02.2021 в 14:14
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Динамо-машина (Киев)
08.02.2021 в 15:18
Ответить
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