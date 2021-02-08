Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО

Хороша новина. Ісмо гравець який завжди працює «за себе й того хлопця». Для Шахтаря чудова новина. До речі чому б на нього не звернути увагу тренерському штабу збірної. На лівому фланзі у нас не все ідеально: топом можна вважати лише Миколенка, Соболь та Михайличенко, при всій повазі, ще на топ не тягнуть, Корнієнко ж має всі шанси засісти за спину Ісмо. Рішення може бути прийнятним для усіх трьох сторін. По-перша для самого Ісмаілі, це фактично останній шанс дебютувати на національному рівні, напевне він і сам розуміє безперспективність надії на виклик у зб. Бразилії, а навіть і з ним, він може потрапити у ситуацію Тайсона, за зб. заграний, але викликів уже давно не було, й навряд чи будуть. По-друге для Шахтаря , це ще один шанс звільнити місце для легіонера. Гірники традиційно заводять «плач Ярославни» коли йдеться про негативні результати команди, нарікаючи на «проклятий» ліміт. По –третє – це звичайно ж шанс для збірної отримати високоякісного гравця « тут і зараз». PS. До речі подібний «фінт вухами» можна провернути й з Аланом Патріком.